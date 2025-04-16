Dünyanın en büyük otel zinciri Türkiye’nin o ilçesine de geliyor...

Dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından Kuşadası'nda yeni bir otel açıyor.

95'ten fazla ülkede 8 bin 900'den fazla oteliyle faaliyet gösteren şirket, 153 odalı Wyndham Garden Kuşadası ile ekolojik ve doğa dostu otellerine bir yenisini ekliyor.

KONFOR VE MİSAFİR MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Konfor ve misafir memnuniyetini ön planda tutan Wyndham Garden, bol güneş ışığı alan yaşam alanları, sıcak atmosferi ve esnek kullanımlı toplantı odalarıyla dikkat çekiyor.

En ince detayına kadar düşünülmüş hizmet anlayışıyla konuklarına huzurlu bir konaklama deneyimi sunmayı hedefleyen Wyndham Garden'ın Kuşadası'nda açılması için protokol imzalandı.

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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Maia Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Karanfil, "Uluslararası bir markayı Kuşadası'na kazandırarak bölgede sunduğumuz konaklama seçeneklerini genişletiyoruz. Türkiye'ye olan bağlılığımızı sürdürüyor, yeni projeler geliştirerek daha fazla markayı pazara sunmaya devam ediyoruz. Bu heyecan verici hizmetlerimizi ve portföyümüzü ileri taşımaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.