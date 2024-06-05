Dünyanın en büyük sera projesi onaylandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük sera projesi onaylandı

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Agro-Industrial Holding'in ECO-Culture CEO'su Alexander Rudakov ile tarım alanında işbirliğini görüştüğü toplantıdan önemli bir kazanımla ayrıldı.

13 yıllık istikrarlı bir gelişme geçmişine sahip olan ECO-Culture, çevre dostu sera sebzelerinin üretimi için en büyük tarımsal-endüstriyel işletmelerden biri haline geldi. Yıllık ürettim hacmi 300 bin ton olan şirket, Kazakistan'daki seracılığın lokomotifi olarak görülüyor.

Holdingin CEO'su Alexander Rudakov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile görüşmesinden sonra Türkistan bölgesinin Keles ilçesinde sera kompleksi inşa edilmesi konusunda uzalaşı sağladıklarını müjdeledi. Seranın ilk aşaması 51 hektarlık arazide uygulanıyor ve yılda 28 bin tonun üzerinde domates üretim hacmi sağlanıyor.

Toplantıya katılanlar, sera kompleksinin alanının 500 hektarlık bir alanı kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik projeyi tartıştı. Bu proje tüm yıl boyunca 240 bin tonun üzerinde sebzenin yetiştirilmesine olanak tanıyacak. Ürünler, halihazırda kurulmuş olan lojistik ve dağıtım merkezleri kanalları aracılığıyla hem iç pazara tedarik edilecek hem de yurt dışına ihraç edilecek. Projenin ilk etabının önümüzdeki yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. Alexander Rudakov'a göre bu sera dünyanın en büyüğü olacak. Projenin 7 bin kişiye istihdam yaratması öngörülüyor. ECO-Culture, yerel halk için rekabetçi çalışma koşulları yaratmanın yanı sıra sosyal sorumluluk çerçevesinde bölgenin kalkınmasına da katkı sağlayacak projelerinin devam edeceğini bildirdi.

Hükümet Başkanı ise yaptığı açıklamada seranın genişletilme projesinin önemine dikkat çekerek "Gıda güvenliği, vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz ürünler sunmak adına kükümetimizin temel önceliğidir" dedi. Oljas Bektenov ayrıca "Artan nüfusumuz göz önüne alındığında, dünya çapında gıdaya olan ihtiyaç artıyor. Pazarımıza ve ihracat ürünlerimize ulaşabilmek için her türlü imkana sahibiz. Bugün kendimize bir hedef belirledik: Tarım sektörünü yeni bir seviyeye taşımak, iç talebi tamamen karşılamak ve ihracatı artırmaya devam etmek. Bu doğrultuda yatırımcıları çekmekle ilgileniyoruz ve büyük ölçekli projelerin uygulanmasını desteklemeye hazırız" açıklamasında bulundu.

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