Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası pişirildi. Rekor Tazelendi

Sivrihisar’da 2023’te Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ‘Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası’, bu yıl da 450 kilogram sucuk ve 3 bin yumurta kullanılarak 25 metrekarelik bir tavada pişirilerek rekor tazelendi.

SİVRİHİSAR DÖVME SUCUK FESTİVALİ

Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’nin 8’incisi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı’nda düzenlendi. Festival, yerel ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

REKOR YENİDEN CANLANDIRILDI

Festival çerçevesinde, ‘Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası’ rekoru yeniden kırıldı. 450 kilogram sucuk ve 3 bin yumurta kullanılarak pişirilen devasa sucuklu yumurta, 25 metrekarelik bir tavada hazırlandı.