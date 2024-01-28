Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası pişirildi. Rekor Tazelendi

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Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası pişirildi. Rekor Tazelendi
Eskişehir’de 2023’te Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ‘Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası’, bu yıl da 450 kilogram sucuk ve 3 bin yumurta kullanılarak 25 metrekarelik bir tavada hazırlanarak rekor yenilendi.

Sivrihisar’da 2023’te Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ‘Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası’, bu yıl da 450 kilogram sucuk ve 3 bin yumurta kullanılarak 25 metrekarelik bir tavada pişirilerek rekor tazelendi.

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SİVRİHİSAR DÖVME SUCUK FESTİVALİ

Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’nin 8’incisi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı’nda düzenlendi. Festival, yerel ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

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REKOR YENİDEN CANLANDIRILDI

Festival çerçevesinde, ‘Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası’ rekoru yeniden kırıldı. 450 kilogram sucuk ve 3 bin yumurta kullanılarak pişirilen devasa sucuklu yumurta, 25 metrekarelik bir tavada hazırlandı.

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