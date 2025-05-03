Dünyanın en büyük ve en küçük köpeği yan yana geldi

Kaynak: DHA
Dünyanın en büyük ve en küçük köpeği yan yana geldi

Dünyanın en büyük ve en küçük köpeği, Amerika’da etkinlik için bir araya geldi.

Guiness Rekorlar Kitabı’na göre yaşayan en büyük ve en küçük köpek, bu ayın başlarında düzenlenen bir etkinlikte bir buluştu. Buluşma, farklı boyutlardaki köpeklerin bir arada olabileceğini gösteren ‘dikkat çekici’ bir an olarak kayıtlara geçti.

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Idaho’da yaşayan 7 yaşındaki Danua cinsi Reginald (Reggie), 1 metre 7 santim boyuyla ‘yaşayan en büyük köpek (erkek)’ ünvanına sahip. Florida'dan gelen 4 yaşındaki Chihuahua cinsi Pearl ise 9 metre 14 santim boyuyla ‘yaşayan en küçük köpek’ ünvanını taşıyor.

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İki köpeğin buluşması, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından belgelenirken, etkinlik sosyal medyada da ilgi gördü.

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