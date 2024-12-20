Dünyanın en çok satan akıllı saat markası açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en çok satan akıllı saat markası açıklandı

IDC, yılın ilk üç çeyreğini kapsayan akıllı saat pazar raporunu yayımladı. Yıllardır pazar lideri olan Apple, zirveyi Huawei'ye devretti.

Dünyanın en çok satan akıllı saatleri belli oldu.

Şirketin en başarılı ürünlerinden biri olan Apple Watch, yıllardır pazarın en çok satan akıllı saati olarak öne çıkıyordu. Ancak son dönemde bu durum değişmeye başladı.

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IDC tarafından yayımlanan yeni bir rapor, akıllı saat pazarındaki rekabetin arttığını ve Apple Watch’ın pazar payının düşmeye başladığını ortaya koydu.

Rapora göre, yılın ilk üç çeyreğinde dünya genelinde toplam 139 milyon akıllı saat satıldı. Çin ise, 45,8 milyon satışıyla bu ürün kategorisinde en büyük pazar oldu.

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İşte en çok satan akıllı saat markaları...

HUAWEI ZİRVEDE

Huawei, yıllık satışlarını %44,3 oranında artırarak toplamda 23,6 milyon akıllı saat satmayı başardı. Bu başarı, şirketin pazar payını %16,9’a çıkardı ve Huawei’yi bu alanda birinci sıraya taşıdı.

Apple ise 22,5 milyon satış ve %16,2 pazar payı ile Huawei’nin hemen arkasında kaldı.

İşte listenin kalanı:

1- Huawei - 23,6 milyon satış

2- Apple - 22,5 milyon satış

3- Xiaomi - 20,5 milyon satış

4- Samsung - 11,5 milyon satış

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5- BBK - 7,8 milyon satış

6- Diğer markalar - 53,2 milyon satış

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