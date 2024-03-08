Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var

Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var
Kaynak: Cumhuriyet
Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, 500 banka arasında ilk 4'te Çinli bankalar yer alırken, Türkiye'den de 7 banka var.
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Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var 1

Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, 500 banka arasında ilk 4'te Çinli bankalar yer alırken, Türkiye'den de 7 banka var.

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Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var 2

Brand Finance, "Banking 500 - 2024" çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

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Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var 3

Yayımlanan verilere göre, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı

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Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var 4

Çin’li bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sıradayken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvesini korudu.

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Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var 5

ICBC’yi sırasıyla Hina Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izlerken Ekomomim'in aktardığına göre, Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada oldu.

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Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var 6

ABD bankası Wells Fargo 35,8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer alırkn,7’nci Chase, 8’inci Citi, 9’uncu J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank olarak sıralandı.

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Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var 7

Araştırma şirketi tarafından yayımlanan listeye göre, Türkiye’den ilk 500 içinde 7 banka bulunuyor.

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Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var 8

Türkiye İş Bankası, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 17 artan 859 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 223. sırada yer aldı.

Diğer bankalar ise şu şekilde:

231-) Garanti BBVA

261-) Ziraat Bankası

280-) Yapı kredi

299-) Akbank

412-) Vakıfbank

420-) Halkbank

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