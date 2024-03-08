Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var

Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, 500 banka arasında ilk 4'te Çinli bankalar yer alırken, Türkiye'den de 7 banka var.

1 /8 Brand Finance, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, 500 banka arasında ilk 4'te Çinli bankalar yer alırken, Türkiye'den de 7 banka var. 2 /8 Brand Finance, "Banking 500 - 2024" çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 3 /8 Yayımlanan verilere göre, dünyanın en değerli 500 bankacılık markasının toplam değeri 1,44 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı 4 /8 Çin’li bankalar, dünyanın en değerli markaları arasında ilk dört sıradayken, 71,8 milyar dolar değeriyle ICBC, 2023’te olduğu gibi 2024’te de zirvesini korudu. 5 /8 ICBC’yi sırasıyla Hina Construction Bank, Agricultural Bank of China ve Bank of China izlerken Ekomomim'in aktardığına göre, Bank of America en değerli bankacılık markaları arasında 5. sırada oldu. 6 /8 ABD bankası Wells Fargo 35,8 milyar dolar değeriyle listede kendisine 6’ncı sırada yer alırkn,7’nci Chase, 8’inci Citi, 9’uncu J.P. Morgan, 10’uncu ise China Merchants Bank olarak sıralandı. 7 /8 Araştırma şirketi tarafından yayımlanan listeye göre, Türkiye’den ilk 500 içinde 7 banka bulunuyor. 8 /8 Türkiye İş Bankası, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 17 artan 859 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 223. sırada yer aldı. Diğer bankalar ise şu şekilde: 231-) Garanti BBVA 261-) Ziraat Bankası 280-) Yapı kredi 299-) Akbank 412-) Vakıfbank 420-) Halkbank