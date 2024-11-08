Dünyanın en değerli genç futbolcuları arasında 5 Türk yıldız var

İsviçre merkezli Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayımladığı raporunda, dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu açıkladı.

Listenin zirvesinde Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal yer alıyor. İspanya Milli Takımı ve Barcelona ile oynadığı futbolla tüm dünyada büyük yankı uyandıran 17 yaşındaki oyuncunun değeri 180.9 milyon euro olarak hesaplandı.

İspanyol yıldızı 114.8 milyon euro ile Manchester United forması giyen Garnacho takip ederken 3. sırada ise 109 milyon euro ile PSG’nin orta sahası Warren Zaire-Emery yer aldı.

Bu sezon Manchester City forması ile dikkatleri üstüne çeken Savio Moreira'nın değeri 101 milyon euro olarak ölçülürken, Real Madrid’e sezon başında gelen Brezilyalı Endrick ise 97,7 milyon euro bonservis değeri ile listede yer aldı.

LİSTEDE 5 TÜRK OYUNCU VAR

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin araştırması sonucu oluşturulan listede 5 Türk oyuncu yer aldı. Listeye göre Türk oyuncular arasındaki en değerli isim Real Madrid forması giyen Arda Güler oldu. Yıldız oyuncunun bonservis değeri 76,7 milyon euro olarak belirlendi.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ın değeri 72,3 milyon euro olarak belirlenirken Süper Lig’den en değerli isim ise 28,8 milyon euro ile Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy oldu.

Eintracht Frankfurt’un genç oyuncusu Can Uzun’un değeri 24,4 milyon euro olarak ölçülürken, listedeki son Türk oyuncu ise 14,8 milyon euro ile Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan oldu.