Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu

Uluslararası borsa değerine göre en değerli 10 hava yolu şirketi listesi açıklandı. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY listesinde ilk onda yer aldı.

1/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 1
2/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 2

1.Delta Airlienes (ABD) - 28,1 milyar dolar

3/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 3

1-Ryanair (İrlanda) – 22,4 milyar dolar

4/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 4

3-Southwest (ABD) – 18,9 milyar dolar

5/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 5

4.Air China (Çin) – 17,2 milyar dolar

6/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 6

5.United Airlines (ABD) – 16,4 milyar dolar

7/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 7

6.Singapore Airlines (Singapur) – 15,1 milyar dolar

8/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 8

7.China Southern (Çin) – 14,1 milyar dolar

9/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 9

8.Türk Hava Yolları (Türkiye) – 12,5 milyar dolar

10/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 10

9.China Eastern (Çin) – 12,1 milyar dolar

11/11
Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu 11

10.indiGo (Hindistan) - 11,4 milyar dolar

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Selçuk Geçer dolara benzin döküleceği o tarihi açıkladı. Dolar 15 TL birden yükselecek
Selçuk Geçer dolara benzin döküleceği o tarihi açıkladı. Dolar 15 TL birden yükselecek
Emeklilere maaşa göre zam geliyor. Rakamlar ortaya çıkıyor
Emeklilere maaşa göre zam geliyor. Rakamlar ortaya çıkıyor
İslam Memiş gram altın uyarısı: Almayı ya da bozdurmayı düşünenler dikkat
İslam Memiş gram altın uyarısı: Almayı ya da bozdurmayı düşünenler dikkat
İslam Memiş'ten altın sahiplerini ters köşe edecek açıklama: Pazartesi günü başlıyor
İslam Memiş'ten altın sahiplerini ters köşe edecek açıklama: Pazartesi günü başlıyor
Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı
Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı
Türk havacılık devi satılıyor. 40'dan fazla havalimanında faaliyet gösteriyor
Türk havacılık devi satılıyor. 40'dan fazla havalimanında faaliyet gösteriyor