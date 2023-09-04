Dünyanın en değerli hava yolu şirketleri belli oldu. THY bakın kaçıncı oldu

Uluslararası borsa değerine göre en değerli 10 hava yolu şirketi listesi açıklandı. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY listesinde ilk onda yer aldı.
1.Delta Airlienes (ABD) - 28,1 milyar dolar
1-Ryanair (İrlanda) – 22,4 milyar dolar
3-Southwest (ABD) – 18,9 milyar dolar
4.Air China (Çin) – 17,2 milyar dolar
5.United Airlines (ABD) – 16,4 milyar dolar
6.Singapore Airlines (Singapur) – 15,1 milyar dolar
7.China Southern (Çin) – 14,1 milyar dolar
8.Türk Hava Yolları (Türkiye) – 12,5 milyar dolar
9.China Eastern (Çin) – 12,1 milyar dolar
10.indiGo (Hindistan) - 11,4 milyar dolar