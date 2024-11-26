Dünyanın en değerli ligleri belli oldu. İşte Süper Lig’in sıralamadaki yeri

Süper Lig’inde aralarında yer aldığı dünyanın en değerli ligleri belli oldu. Futbolcuların piyasa değerlerinin toplanarak yapıldığı listede, zirvede yer alan Premier Lig ile Süper Lig'in de içinde olduğu diğer ligler arasındaki fark dikkat çekti.

Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli ligleri tek tek sıralandı. Süper Lig 1.15 milyar Euro piyasa değeriyle listede ilk 10 sırada yer aldı.

Listenin zirvesinde yer alan Premier Lig, 11,75 milyar euro değerle rakiplerine büyük fark attı. İkinci sırada yer alan İspanya La Liga’nın değeri 5.48 milyar euro olurken İtalya Serie A ise 4.95 milyar euro ile üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Listenin 4. Sırasında 4.49 milyar euro ile Almanya Bundesliga bulunurken Fransa Ligue 1 ise 3.58 milyar euro ile 5. sırada kendisine yer buldu.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan tek alt lig olan İngiltere Championship 1.56 milyar euro ile 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig ise listeye 1.15 milyar euro ile 9. sırada kendisine yer buldu. En değerli ligler sıralamasının 10. sırasında ise 921 milyon euro ile Belçika Jupıler Pro League yer aldı.