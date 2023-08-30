Dünya'nın en değerli madeni. Altından 10 kat daha değerli!

Dünya'nın en değerli madeni sıralamasında ilk sıraya onu koymayı düşünmeyebilirsiniz ama rodyum altından 10 kat daha değerlidir. İşte Dünya'nın en değerli madeni rodyumun ayrıntıları...

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Dünya'nın en değerli madeni. Altından 10 kat daha değerli! 1

Dünya'nın en değerli madeni sıralamasında ilk sıraya onu koymayı düşünmeyebilirsiniz ama rodyum altından 10 kat daha değerlidir. İşte Dünya'nın en değerli madeni rodyumun ayrıntıları...

Dünya'nın en değerli madeni sıralamamızın başında rodyum bulunuyor.

Altın fiyatları ons başına bin doların üzerinde bulunuyor. Bu fiyat altını oldukça değerli bir maden olarak gösterebilir ancak rodyumla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.

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Dünya'nın en değerli madeni. Altından 10 kat daha değerli! 2

Şu anda en pahalı ve Dünya'nın en değerli madeni olan rodyumun ons başına fiyatı, 10 bin doların üzerinde... Peki onu bu kadar pahalı yapan ne?

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Dünya'nın en değerli madeni. Altından 10 kat daha değerli! 3

DÜNYA'NIN EN DEĞERLİ MADENİ

Rodyum madeni özeliklerine baktığımızda oksijenle kolayca reaksiyona girmez, bu da onu asil bir metal yapar ve hem korozyona hem de oksidasyona dayanıklı mükemmel bir katalizör olduğu anlamına gelir.

Genel sertliği ve 1.964 santigrat derece (3.567 Fahrenheit derece) yüksek erime noktası, onu platin, paladyum, osmiyum, iridyum ve rutenyumun yanı sıra platin grubu metaller arasına yerleştirir.

600 santigrat dereceye (1,112 Fahrenheit derece) kadar su ve hava sıcaklıklarına dayanma ve çoğu asitte çözünmez kalma yeteneği , rodyumun arabalarda, uçaklarda, elektrik kontaklarında ve yüksek sıcaklık termokupl ve direnç tellerinde kullanım için oldukça çok yönlü olmasını sağlar.

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Dünya'nın en değerli madeni. Altından 10 kat daha değerli! 4

RODYUM'UN ÖZELLİKLERİ

Rodyum madeni nerelerde bulunur: Platin grubu metallerin en nadir olanı olan rodyum, Dünya'nın kabuğunda kabaca milyonda 0,000037 parça oranında bulunurken, Kraliyet Kimya Cemiyeti'ne göre altın, milyonda yaklaşık 0,0013 parça bolluğunda bulunur.

Çoğunlukla Güney Afrika ve Rusya'da üretilen rodyum, yüzde 0,1'e kadar değerli metal içeren bakır ve nikel cevherlerinin rafine edilmesinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkabiliyor.

Yılda yaklaşık 16 ton rodyum üretiliyor ve rezervin tahmini 3.000 ton olduğu tahmin ediliyor.

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Dünya'nın en değerli madeni. Altından 10 kat daha değerli! 5


Rodyumun keşfi, 1803 yılında, elementi Güney Amerika'daki bir platin cevheri parçasından çıkaran İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından geldi. Keşif, Wollaston'un başka bir platin grubu metal olan paladyumu keşfetmesinden kısa bir süre sonra geldi.

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Dünya'nın en değerli madeni. Altından 10 kat daha değerli! 6

Rodyum madeni çıkarılması, genellikle platin birikintileriyle birlikte bulunan rodyum, Wollaston'un örneğinden platin ve paladyumun çıkarılmasıyla elde edildi ve geride, değerli metal Rodyum'u ortaya çıkarmak için hidrojen gazıyla işlenen koyu kırmızı bir toz bırakıldı.

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Dünya'nın en değerli madeni. Altından 10 kat daha değerli! 7

Rodyum madeni ismini, yansıtıcı gümüş-beyaz renkte parlaklığı sayesinde, adını Yunanca gül anlamına gelen “rhodon ”dan alır. Adı metalin tuzlarının kırmızı rengini ifade eder.

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Dünya'nın en değerli madeni. Altından 10 kat daha değerli! 8

Nadirliğine ve güzelliğine rağmen, 2019'daki istatistikler, rodyum talebinin neredeyse yüzde 90'ının, katalitik konvertörlerin üretimindeki oto-katalizör sektöründen geldiğini gösteriyor.

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