Dünya'nın en değerli madeni. Altından 10 kat daha değerli!

DÜNYA'NIN EN DEĞERLİ MADENİ

Rodyum madeni özeliklerine baktığımızda oksijenle kolayca reaksiyona girmez, bu da onu asil bir metal yapar ve hem korozyona hem de oksidasyona dayanıklı mükemmel bir katalizör olduğu anlamına gelir.

Genel sertliği ve 1.964 santigrat derece (3.567 Fahrenheit derece) yüksek erime noktası, onu platin, paladyum, osmiyum, iridyum ve rutenyumun yanı sıra platin grubu metaller arasına yerleştirir.

600 santigrat dereceye (1,112 Fahrenheit derece) kadar su ve hava sıcaklıklarına dayanma ve çoğu asitte çözünmez kalma yeteneği , rodyumun arabalarda, uçaklarda, elektrik kontaklarında ve yüksek sıcaklık termokupl ve direnç tellerinde kullanım için oldukça çok yönlü olmasını sağlar.