Dünyanın en etkin hayvan savunuculuğu derneği ilk defa Türkiye’den seçildi

Hayvanlara yardım etmenin en etkili yollarını bulmak ve teşvik etmek için çalışan bir kuruluş olan ACE, dünya üzerinde bu değerlendirmeyi kapsamlı bir şekilde yapan tek kuruluş. Eldeki verilere bakarak her yıl dünyada hayvan hakları alanında çalışan kuruluşların ne kadar etkili olduğunu değerlendiriyor.

ACE tarafından, programlar, maliyet etkinliği, liderlik & kültür kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan somut değerlendirmeler sonucunda, Kafessiz Türkiye ve Balık Refahı programları ile Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği, dünyanın en etkin hayvan hakları savunuculuğu derneklerinden biri seçildi.

Yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildiği zalim ve çağdışı kafes sistemine son verilmesi için çalışan Kafessiz Türkiye Kampanyasının yürütücüsü olan ÇHKD uluslararası düzeyde bu ünvanı kazanan Türkiye’den ilk dernek oldu.

Bu yıl ACE'nin listesinde dünyanın dört bir yanından 15 kuruluş tavsiye edildi. ÇHKD, bu yıl ilk kez değerlendirildi ve değerlendirmenin sonucunda “Standout Charity” (Dikkat Çeken Kuruluş) ünvanını aldı.

Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan, “ACE’nin bizi dünyanın en etkin kuruluşlarından biri olarak önermeyi seçmesinden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Çalışmalarımızın büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Çok sayıda hayvana yardım etmeye çalışan bir kuruluş olarak, gönüllülerimizin desteğiyle yürüttüğümüz çalışmalarımız kafes sisteminde muazzam acılara maruz bırakılan tavukların hayatını değiştiriyor” dedi.

ACE tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kafessiz Türkiye olarak da bilinen Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği, Türkiye’de kurumların kafessiz yumurta taahhütleri vermesini sağlayarak çiftlik hayvanlarının refah standartlarını iyileştirmek için faaliyet gösteriyor. Buna ek olarak çalışmaları; hayvan savunuculuğu hareketini güçlendiren medya görünürlüğünü, eğitim serilerini, etkinlikleri, ittifaklar kurmayı ve gönüllüleri eğitmeyi içeriyor. Çalışmalarının çoğu yumurtası için yetiştirilen tavuklara odaklanıyor bir kısmı ise çiftlik balıklarına odaklanıyor. ÇHKD'nin programlara yaptığı harcamalar, yüksek öncelik olarak gördüğümüz hayvan gruplarına gittiğinden, ÇHKD'nin programlarının beklenen etkinliğini yüksek olarak değerlendirdik.”

KAFESSİZ TÜRKİYE HAKKINDA

Kafessiz Türkiye, yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildiği zalim ve çağdışı kafes sistemine son verilmesi için Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından yürütülen bir kampanyadır. 2018’de üç gönüllünün girişimiyle amatör olarak yola çıkan Kafessiz Türkiye, büyüyüp destek bulmasının ardından, 2020’de Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği’ne dönüştü. Derneğin çatısı altında profesyonel bir şekilde yürütülmeye devam eden Kafessiz Türkiye, bugüne kadar yüz binlerce tavuğu etkileyecek kurumsal politika değişikliği yapılmasını sağladı.

ACE HAKKINDA

Animal Charity Evaluators, 2012 yılında kurulan bir kâr amacı gütmeyen kuruluştur. Hayvanlara yardım etme amacı taşıyan STK’ların faaliyetlerini güncel bilimsel araştırma sonuçları ve faaliyetlerin somut çıktıları üzerinden değerlendirir. Buna göre gelecek vaadeden veya çok etkili olan kuruluşları destekler. Misyonunu “hayvanlara yardım etmenin en etkili yollarını bulmak ve teşvik etmek” olarak ifade eden kuruluş, temel değerlerini ise türcülük karşıtlığı, hayvan refahının teşvik edilmesi, somut veriler ve mantığa dayalı karar verme olarak tanımlıyor. Değerlendirme sonucunda tavsiye ettiği diğer uluslararası STK’lardan bazıları: The Humane League, Wild Animal Initiative, Compassion in World Farming.