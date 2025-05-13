Dünyanın en fakir başkanı hayatını kaybetti!

Uruguay'ın efsanevi Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe) yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını ve artık tedavi görmeyi reddettiğini duyurmuş ve vasiyetini açıklamıştı.

Mujica çiftlikteki sekoya ağacının altına, köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini söylemişti.

Eski Uruguay Devlet Başkanı José 'Pepe' Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti.

"DÜNYANIN EN FAKİR BAŞKANI" OLARAK BİLİNİYORDU

Mujica, 2010-2015 yılları arasında görev yaptığı dönemde maaşının çoğunu bağışlaması ve eski bir Volkswagen Beetle kullanması nedeniyle bir zamanlar “dünyanın en fakir başkanı" olarak biliniyordu.

Busqueda dergisine verdiği demeçte "Dürüst olmak gerekirse ölüyorum. Hayat güzel bir macera ve mucize. Mutluluğa değil, zenginliğe odaklanmış durumdayız. Sadece bir şeyler yapmaya odaklanıyoruz ve siz farkına varmadan hayat geçip gidiyor" diyen Mujica, halkına veda etmek istediğini ve artık herhangi bir medya organına demeç vermeyeceğini söyledi.

CUMARTESİ ANNELERİNE KATILMIŞTI

CHP’nin davetiyle 2015’te İstanbul’a geldiğinde ziyareti boyunca 1973 model bir vosvos’a binmiş ve eşiyle Taksim’de üç yıldızlı bir otelde konaklamıştı. gözaltında kaybolan çocuklarının akıbetini sormak için Galatasaray meydanında toplanan Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemine katılmıştı.