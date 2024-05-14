Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri göğsümüzü kabarttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri göğsümüzü kabarttı
Askeri araştırmaların önde gelen uluslararası merkezlerinden Amerika menşeyli Global Fire Power, 2024 yılının küresel ateş gücü sıralamasını açıkladı.

Araştırmada ülkelere ait ordular Güç İndex’i (PwrIndx) denilen ölçütlere göre sıralanıyor. PwrIndx, ülkelerin askeri birimlerinin miktarı ve mali durumlarından lojistik yeteneklerine ve coğrafyaya kadar değişen 60’dan fazla faktör gözünde tutularak hesaplanıyor.

Global Fire Power merkezinin kendine mahsus kriterleri daha küçük, teknolojik olarak daha gelişmiş ulusların daha büyük, daha az gelişmiş güçlerle rekabet etmesine olanak tanır ve yıllık olarak derlenen liste daha da iyileştirmek için yıl içinde pek çok araştırma gerçekleştiriyor.

Global Fire Power listende 145 ordu mercek altına yatırılıyor. Listenin sağ tarafında bulunan oklar, ülkelerin geçen yıla göre sıralamadaki yerini gösteriyor.

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