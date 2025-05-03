Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye'nin sıralamadaki yeri şoke etti...

Türk Silahlı Kuvvetleri küresel ölçekte dikkat çeken bir güç olarak kabul ediliyor.

Özellikle Kosova gibi dost ülkelerde Türk ordusuna karşı duyulan sevgi ve güven, uluslararası itibarı güçlendiriyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

Global Firepower tarafından hazırlanan “Dünyanın En Güçlü Orduları” listesi, çok sayıda verinin kapsamlı bir analizine dayanıyor.

Asker sayısından teçhizat envanterine, lojistik kapasiteden doğal kaynaklara erişime, coğrafi avantajlara kadar birçok kriter değerlendirmeye alınarak ülkelerin askeri gücü puanlandı.

TÜRKİYE 11'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Toplam 145 ülkenin dahil edildiği sıralamada Türkiye, geçtiğimiz yıl 13. sıradayken bu yıl iki basamak yukarı çıkarak 11. sıraya yerleşti.

Bu yükseliş, Türkiye’nin savunma alanında gerçekleştirdiği yatırımların ve ordunun kabiliyetlerinin gelişmesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye böylece birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak dikkat çekici bir konuma ulaştı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİP 20 ÜLKESİ

- Amerika Birleşik Devletleri

- Rusya

- Çin

- Hindistan

- Birleşik Krallık

- Güney Kore

- Pakistan

- Japonya

- Fransa

- İtalya

- Türkiye

- Brezilya

- Endonezya

- Mısır

- Ukrayna

- Avustralya

- İran

- İsrail

- Vietnam

- Polonya