Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?

2023 yılının en güçlü yani en fazla ülkeye vizesiz erişim sağlayan pasaportlara sahip ülkeler açıklandı. Türkiye ilk 50'ye giremedi.
Ekonomim.com'dan alınan habere göre, Avrupa'dan Amerika'ya, 2023 yılında en güçlü pasaporta sahip olan ülkeler belli oldu.
Henley Pasaport Endeksi'nin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden alıp derlediği verilere göre bu sene en güçlü pasaporta sahip ülke değişti.
TÜRKİYE 53. SIRADA
2022 yılında 193 puanla en üst sırada olan Japonya'yı Singapur devirdi. İlk 50'ye giremeyen Türkiye 114 puanla 53. sırada yer aldı.
EN ZAYIF PASAPORTLAR
Buna göre, Afganistan sadece 27 puanla son sırada yer alırken, Suriye 28 puanla 105. ve Irak 30 puanla 104. sırada yer alıyor.
Son dört ve beşte ise 33 puanla Pakistan ve 34 puanla Yemen yer alıyor.
Arnavutluk ve Gürcistan, 119 puanla 50. sırada; Bosna Hersek 118 puanla 51. sırada; Rusya Federasyonu ise 115 puanla 52. sırada yer aldı.
Dünyanın en güçlü pasaportları şöyle:
1- Singapur: 193 puan
2- Japonya: 191 puan
3- Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç: 190 puan
4- Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda: 189 puan
5- Belçika, Malta, Norveç ve Portekiz: 188 puan
6- Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre: 187 puan
7- Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya ve ABD: 186 puan
8- Macaristan: 185 puan
9- Litvanya: 184 puan
10- Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya: 182 puan