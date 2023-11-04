Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?

2023 yılının en güçlü yani en fazla ülkeye vizesiz erişim sağlayan pasaportlara sahip ülkeler açıklandı. Türkiye ilk 50'ye giremedi.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 1

Ekonomim.com'dan alınan habere göre, Avrupa'dan Amerika'ya, 2023 yılında en güçlü pasaporta sahip olan ülkeler belli oldu.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 2

Henley Pasaport Endeksi'nin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden alıp derlediği verilere göre bu sene en güçlü pasaporta sahip ülke değişti.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 3

TÜRKİYE 53. SIRADA

2022 yılında 193 puanla en üst sırada olan Japonya'yı Singapur devirdi. İlk 50'ye giremeyen Türkiye 114 puanla 53. sırada yer aldı.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 4

EN ZAYIF PASAPORTLAR

Buna göre, Afganistan sadece 27 puanla son sırada yer alırken, Suriye 28 puanla 105. ve Irak 30 puanla 104. sırada yer alıyor.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 5

Son dört ve beşte ise 33 puanla Pakistan ve 34 puanla Yemen yer alıyor.

Arnavutluk ve Gürcistan, 119 puanla 50. sırada; Bosna Hersek 118 puanla 51. sırada; Rusya Federasyonu ise 115 puanla 52. sırada yer aldı.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 6

Dünyanın en güçlü pasaportları şöyle:

1- Singapur: 193 puan

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 7

2- Japonya: 191 puan

3- Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç: 190 puan

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 8

4- Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda: 189 puan

5- Belçika, Malta, Norveç ve Portekiz: 188 puan

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 9

6- Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre: 187 puan

7- Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya ve ABD: 186 puan

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 10

8- Macaristan: 185 puan

9- Litvanya: 184 puan

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 11

10- Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya: 182 puan

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 12
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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 13
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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 14
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