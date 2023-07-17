Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeleri belli oldu. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliği ile 53’üncü sırada yer aldı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları…

1/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 1
2/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 2

20. BREZİLYA VE ANDORA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 169

3/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 3

19. ARJANTİN VE SAN MARINO vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 170

4/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 4

18. HONG KONG vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171

5/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 5

17. ŞİLİ VE HIRVATİSTAN vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 175

6/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 6

16. BULGARİSTAN, MONAKO, ROMANYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 176

7/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 7
8/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 8

15. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 178

9/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 9

14. KIBRIS vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 179

10/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 10

13. LİHTENŞTAYN VE MALEZYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 180

11/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 11

12. ESTONYA VE İZLANDA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 182

12/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 12

11. SLOVENYA VE LETONYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 183

13/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 13

10. LİTVANYA VE SLOVAKYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184

14/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 14

9. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185

15/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 15

8. KANADA, YUNANİSTAN, POLANYA, MACARİSTAN vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186

16/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 16

7. AVUSTRALYA, MALTA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187

17/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 17

6. BELÇİKA, YENİ ZELANDA, NORVEÇ, PORTEKİZ, ÇEK CUMHURİYETİ, İSVİÇRE vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188

18/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 18

5. DANİMARKA, FRANSA, İRLANDA, HOLLANDA, BİRLEŞİK KRALLIK vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189

19/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 19

4. AVUSTURYA, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSVEÇ vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190

20/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 20

3. ALMANYA, İTALYA, GÜNEY KORE, İSPANYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191

21/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 21

2. JAPONYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192

22/22
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada? 22

SİNGAPUR vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Patronlar yeni nesil girişimcilere ne tavsiye ediyor? İş bulmak isteyen gençlere 10 altın tavsiye
Patronlar yeni nesil girişimcilere ne tavsiye ediyor? İş bulmak isteyen gençlere 10 altın tavsiye
Çöl sıcakları yakmaya devam edecek
Çöl sıcakları yakmaya devam edecek
Meteoroloji çöl sıcakları için uyardı. Bu illerde sıcaklık rekoru kırılacak
Meteoroloji çöl sıcakları için uyardı. Bu illerde sıcaklık rekoru kırılacak
Güneydoğu kavruluyor! Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
Güneydoğu kavruluyor! Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
Eyyam-ı bahur sıcakları cehennemi yaşatacak. Dünya kavrulacak. Türkiye’den bu şehirler etkilenecek
Eyyam-ı bahur sıcakları cehennemi yaşatacak. Dünya kavrulacak. Türkiye’den bu şehirler etkilenecek
Meteoroloji peş peşe uyardı. Ölümcül sıcaklar geliyor
Meteoroloji peş peşe uyardı. Ölümcül sıcaklar geliyor