Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeleri belli oldu. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliği ile 53’üncü sırada yer aldı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları…
20. BREZİLYA VE ANDORA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 169
19. ARJANTİN VE SAN MARINO vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 170
18. HONG KONG vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 171
17. ŞİLİ VE HIRVATİSTAN vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 175
16. BULGARİSTAN, MONAKO, ROMANYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 176
15. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 178
14. KIBRIS vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 179
13. LİHTENŞTAYN VE MALEZYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 180
12. ESTONYA VE İZLANDA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 182
11. SLOVENYA VE LETONYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 183
10. LİTVANYA VE SLOVAKYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184
9. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185
8. KANADA, YUNANİSTAN, POLANYA, MACARİSTAN vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186
7. AVUSTRALYA, MALTA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187
6. BELÇİKA, YENİ ZELANDA, NORVEÇ, PORTEKİZ, ÇEK CUMHURİYETİ, İSVİÇRE vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188
5. DANİMARKA, FRANSA, İRLANDA, HOLLANDA, BİRLEŞİK KRALLIK vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189
4. AVUSTURYA, FİNLANDİYA, LÜKSEMBURG, İSVEÇ vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190
3. ALMANYA, İTALYA, GÜNEY KORE, İSPANYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191
2. JAPONYA vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192
SİNGAPUR vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194