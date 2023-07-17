Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeleri belli oldu. Türkiye, 112 ülkeye vizesiz girebilme özelliği ile 53’üncü sırada yer aldı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları…