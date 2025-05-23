Dünyanın en güçlüsü... Manisa’da bulundu

Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği, Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi tarafından zeytin çapalarken bulundu.

Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkiindeki tarlasında zeytin çapalayan bir çiftçi, yerde ilginç bir böcek fark etti. Çiftçi, gördüğü böceğe yaklaşıp incelediğinde ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan ve uçan böcek sınıfına tabi tutulan gergedan böceği olduğunu tespit etti.

Salihlili çiftçi tarafından fotoğrafları çekilen gergedan böceği daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.