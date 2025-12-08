"Dünyanın En Güzel 10 aktrisi - 2025/2026" sıralaması yayınlandı. Listenin 2026'nın ilk yarısına kadar geçerli olacağı belirtilirken listede dünya starlarının yanında Türk rüzgarları da esti. İşte güzelliğiyle hayran bırakan o 10 aktris ve aralarında sürpriz Türk isim...

Ses getiren zirveye ise dünyaca ünlü yıldız Margot Robbie yerleşti. Sıralamada dikkat çeken bir diğer detay ise, listenin 10. sırasına yerleşen Türkiye'den ünlü model ve oyuncu Hande Erçel oldu.

1.Margot Robbie - Listelerin kraliçesi

2 Temmuz 1990 yılında Queensland'de dünyaya gelen Margot Robbie, Hollywood'un aranan yıldızlarından. Başarılı performansının yanı sıra güzelliği ile de uzun süredir zirvede.

2. Shailene Woodley

Amerikalı oyuncu olan Shailene Diann Woodley, Simi Valley Kaliforniya'da doğdu. Uyumsuz serisi ile hafızalara kazınan Woodley, listenin 2. sırasında yer aldı.

3. Dilraba Dilmurat

3 Haziran 1992'de Urumçi'de doğan Çinli aktris, son yıllarda en gözde Asya yıldızlarından.

4. Nancy McDonie

2000'yılında, Güney Kore'de dünyaya gelen Nancy, aynı zamanda Momoland isimli eski K-Pop grubunun da üyesiydi. Oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyeriyle de global hayran kitlesine sahip olan Nancy, listede 4. sırada yerini aldı.

5. Kriti Sanon

Bollywood'un yükselen yıldızı Kriti Sanon, performanslarıyla olduğu kadar güzelliği ile de dillerde.

6. Hania Aamir

'Punjabi' ve 'Urdu' isimli projeleriyle geniş kitlelere ulaşan Aamir, doağl güzelliği ve enerjik duruşuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

7. Ana de Armas

1988 yılında doğan Armas, son yılların en çok konuşulan aktirisleri arasında. Küba'da başlayan yolculuğu Hollywood'da zirveye taşındı.

8. Emma Watson

Paris doğumlu olan İngiliz oyuncu, hem kariyeri hem de güzelliğiyle uzun bir süredir ekranlarda yer alıyor.

9. Amber Heard

Heard, hem oyunculuk projeleri hem de özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen isimlerden.

10. sırada ise Hande Erçel

Hande Erçel "Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi" sıralamasına 10. sıradan giriş yaparak listede Türk rüzgarının esmesini sağladı. Erçel oyunculuğu ile değil geniş uluslararası fan kitlesiyle de son yılların en dikkat çeken isimlerinden.

