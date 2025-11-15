Tarih boyunca her toplumda kadınların ne kadar güzel olduğu tartışıldı. Söz konusu tartışmalara güzellik yarışmalarına ve güzellik algısının şekillendirilmesine zemin oluşturdu. Günümüzde bu algı sosyal medya üzerinden sürdürülmeye devam ediyor. Londra’da bir grup uzman antik çağ standartlarını baz alarak, dünyaca ünlü isimleri zorlu bir teste tabi tuttu.

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI SEÇİLDİ

Antik Yunan döneminde kullanıldığı bilinen 'kusursuz altın oran' kriterlerini fiziksel güzellik değerlendirmeleri için uygulayan uzmanlar, kaş, burun ve dudak pozisyonu, göz kapanıklığı, ağız yapısı, alın açıklığı ve daha birçok parametreyi değerlendirmeye alarak, dünyanın en güzel kadınını bulmaya çalıştı.







LİSTENİN TEPESİNDE EMMA STONE VAR



Estetik uzmanı Dr. Julian De Silva'nın açıkladığı test sonuçlarına göre; fiziksel mükemmellik ön planda tutulanrak yüzün tüm unsurları ölçüldüğünde ilk sırada The Amazing Spider‑Man , La La Land gibi yapımlarla adından söz ettiren ABD'li oyuncu Emma Stone yer aldı.

Daily Mail'de yer verilen habere göre; Zendaya, Beyonce ve Margot Robbie gibi ünlü isimlerin de olduğu listede ilk 10 şöyle şekillendi;



2 - Zendaya

3 - Freida Pinto

4 - Vanessa Kirby

5 - Jenna Ortega

6 - Olivia Rodrigo

7 - Aishwarya Rai Bachchan

8 - Tang Wei

9 - Margot Robbie

10 - Beyonce

“Emma Stone, yüz hatlarının tamamı değerlendirildiğinde açık ara birinci çıktı” ifadelerini kullanan De Silva, oyuncunun özellikle kaş yapısı (yüzde 94,2), çene hattı (yüzde 97) ve dudak oranlarının (yüzde 95,6) dikkat çektiğini belirtti.

Listenin ikinci sırasına son dönemlerde dijital platformlarda rol aldığı yapımlarla önplana çıkan Dune ve Euphoria yıldızı Zendaya yerleşti.

Zendaya’nın yüzü Altın Oran’a %94,37 uyum gösterdi. De Silva, oyuncunun dudaklar (yüzde 99,5), gözler (yüzde 97,3) ve alın (yüzde 98) kategorilerinde çok yüksek puanlar aldığını aktardı.

Slumdog Millionaire oyuncusu Freida Pinto, yüzde 94,34 ile üçüncü sırada yer aldı. Ardından The Crown yıldızı Vanessa Kirby (yüzde 94,31) ve Wednesday dizisiyle tanınan Jenna Ortega (yüzde 93,91) geldi.