Dünyanın en güzel 8 adası

Sarakiniko haricinde Firiplaka, Tsigrado, Plathinea, Nerodafni de en sevilen plajları arasında. Milos, aynı zamanda madenciliğiyle de bilinen bir ada. Bentonit, kaolin, perlit gibi madenleri ve adanın zenginlikleri için Adamas'taki Milos Madencilik Müzesi'ni ziyaret etmeyi unutmayın. Milos'un tarihi açıdan en zengin yerlerinden biri olan Plaka ise, dağlık bir bölgede olduğundan araçla ya da bisikletle ulaşabileceğiniz bir yer.
Görülecek yerler: Sarakiniko'nun aya benzer plajı, Milos Madencilik Müzesi, Tripiti Köyü ve üçüncü yüzyıldan kalma antik tiyatro, balıkçı köyü Klima, Papafragas Mağarası, Arkeoloji Müzesi.