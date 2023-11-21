Dünyanın en güzel 8 adası

Geçimini turizmden sağladığı için de adada restoran, bar, pastane bolluğu var. Volkanik bir ada olması nedeniyle deniz suyu sıcaklığı her daim mevsim normallerinin üzerinde. Dolayısıyla kışın da rahatlıkla denize girilebiliyor. Ancak yazın hem daha kalabalık hem de daha pahalı olduğundan bahar ayları ideal zaman olarak görülüyor.

Görülecek yerler: Aragonese Kalesi, İtalya'nın en ünlü botanik parkı La Mortella, San Montano ve Chiaia Plajı, balıkçılıkla ilgilenenler için Museo del Mare, termal tesisler, küçük balıkçı teknelerinden megayatlara kadar birçok tekneyi görebileceğiniz marinasıyla ünlü Lacco Ameno.