Dünyanın en güzel kadını belli oldu

Antik Yunan güzellik ölçüsü olan altın orana göre dünyanın en güzel kadını Filistin-Hollanda asıllı Amerikalı model Bella Hadid oldu. Hadid, %94,35’lik oranla en yüksek altın orana sahip kadın oldu.

İşte altın orana göre dünyanın en güzel 10 kadını: