Dünyanın en güzel kadını belli oldu

Dünyanın en güzel kadını belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü estetik cerrah Dr.Julian De Silva, ‘altın ortan’ ölçülerine göre dünyanın en güzel yüze sahip kadınlarını açıkladı. İşte listede bulunan ünlü güzeller…
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Dünyanın en güzel kadını belli oldu 1

Antik Yunan güzellik ölçüsü olan altın orana göre dünyanın en güzel kadını Filistin-Hollanda asıllı Amerikalı model Bella Hadid oldu. Hadid, %94,35’lik oranla en yüksek altın orana sahip kadın oldu.

İşte altın orana göre dünyanın en güzel 10 kadını:

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Dünyanın en güzel kadını belli oldu 2

Listenin ikinci sırasında %92,44’lik oranla Amerikalı şarkıcı Beyonce yer aldı.

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Dünyanın en güzel kadını belli oldu 3

Johnny Deep ile olaylı boşanma davasıyla gündem olan Amber Heard, Beyonce’u %91,85 oran ile üçüncü sıradan takip etti.

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Dünyanın en güzel kadını belli oldu 4

Son yılların en ünlü şarkıcılarından Ariana Grande %91,81 oran ile dördüncü sırada kendine yer buldu.

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Dünyanın en güzel kadını belli oldu 5

Beşinci sıranın sahibi toplamda 14 Grammy ödülüne sahip olan genç şarkıcı Taylor Swift oldu. Swift’in altın oranı %91,64.

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Dünyanın en güzel kadını belli oldu 6

50 yaşındaki İngiliz model Kate Moss, %91,05’lik oranla altıncı sırada yer aldı.

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Dünyanın en güzel kadını belli oldu 7

Yedinci sıra %90,91’lik oranla Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson’un oldu.

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Dünyanın en güzel kadını belli oldu 8

42 yaşındaki ünlü aktris Natalie Portman %90,51’lik oranla sekizinci sıranın sahibi oldu.

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Dünyanın en güzel kadını belli oldu 9

Amerikalı şarkıcı Katty Perry, listede dokuzuncu sırada yer aldı. Katy Perry’nin altın oranı %90,08.

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Dünyanın en güzel kadını belli oldu 10

Listenin onuncu sırasında ise İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne yer aldı.

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