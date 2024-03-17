Dünyanın en güzel kadını belli oldu

Antik Yunan güzellik ölçüsü olan altın orana göre dünyanın en güzel kadını Filistin-Hollanda asıllı Amerikalı model Bella Hadid oldu. Hadid, %94,35’lik oranla en yüksek altın orana sahip kadın oldu.
İşte altın orana göre dünyanın en güzel 10 kadını:
Listenin ikinci sırasında %92,44’lik oranla Amerikalı şarkıcı Beyonce yer aldı.
Johnny Deep ile olaylı boşanma davasıyla gündem olan Amber Heard, Beyonce’u %91,85 oran ile üçüncü sıradan takip etti.
Son yılların en ünlü şarkıcılarından Ariana Grande %91,81 oran ile dördüncü sırada kendine yer buldu.
Beşinci sıranın sahibi toplamda 14 Grammy ödülüne sahip olan genç şarkıcı Taylor Swift oldu. Swift’in altın oranı %91,64.
50 yaşındaki İngiliz model Kate Moss, %91,05’lik oranla altıncı sırada yer aldı.
Yedinci sıra %90,91’lik oranla Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson’un oldu.
42 yaşındaki ünlü aktris Natalie Portman %90,51’lik oranla sekizinci sıranın sahibi oldu.
Amerikalı şarkıcı Katty Perry, listede dokuzuncu sırada yer aldı. Katy Perry’nin altın oranı %90,08.
Listenin onuncu sırasında ise İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne yer aldı.