Ödüllü piyanist, besteci ve prodüktör Peter Bence, 'Pianosphere' turnesi kapsamında 4 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Türk müzikseverlerle buluşacak. Macar sanatçı, Ocak 2012'de dakikada 765 tuş vuruşuyla 'bir dakika içinde en fazla piyano tuş vuruşu' dalında Guinness Dünya Rekoru kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın En Hızlı Piyanisti' olarak adını yazdırmıştı.

Sinirli, vurmalı ve etkileyici çalış tarzıyla tanınan Bence, klasik, pop ve film müziklerini yenilikçi yorumlarla harmanlayarak dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Piyanoyu bir orkestraya dönüştüren ve klasik ile popüler müzik arasındaki sınırları yıkan Bence, dünya çapında büyük ilgi görüyor.

Michael Jackson'dan Queen'e, John Williams'tan Hans Zimmer'a uzanan geniş repertuarı ve sahnedeki büyüleyici enerjisiyle milyonları etkileyen sanatçı, İstanbul konserinde de unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Müzik hayatına erken yaşta başlayan Bence, henüz yedi yaşındayken Mozart ve Chopin'den ilham alarak ilk eserini besteledi. 11 yaşında ilk solo piyano albümünü yayımlayan sanatçı, ilkokul öğrencisiyken Macaristan'ın Debrecen kentindeki prestijli Franz Liszt Müzik Üniversitesi'ne kabul edilmişti.