Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu. Türkiye’den 3 yer listede

Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 stadını belirledi. Dünyanın dört yanından stadyumların yer aldığı listenin zirvesinde Arjantin devi Boca Juniors’un evi La Bombonera yer aldı. İkinci sırada Brezilya’daki ünlü Maracana stadı yer alırken üçüncü sırada ise Borussia Dortmund’un maçlarını oynadığı Signal Iduna Park yer aldı.

Listede ayrıca Arjantin’in bir başka dev kulübü River Plate’in Antonio Vespucio Liberti Stadı, Tottenham Hotspur Stadı, Meksika’daki Azteca Stadı gibi dünyaca ünlü statlar bulunuyor.

Dünyanın en iyi 100 stadyumunun sıralandığı listede Türkiye’den 3 stat yer aldı. Listenin 33. sırasında Fenerbahçe’nin Ülker Stadı, 47. sırada Galatasaray’ın Rams Park Stadı ve 69. sırada ise Atatürk Olimpiyat Stadı yer aldı.