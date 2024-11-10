Dünyanın en iyi 25 kulübü belli oldu. Süper Lig’den hiçbir kulüp yer almadı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa'da 1 Kasım 2023 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin en iyi takımları listesini yayımladı.

Listenin zirvesinde Real Madrid yer alırken, İspanyol devini Manchester City Bayer Leverkusen, Atalanta ve Atletico Mineiro izledi.

Listede Süper Lig’de hiçbir kulübün olmaması dikkat çekti. Fenerbahçe, daha önce 25. Sırada olduğu listede 34. sıraya kadar gerilerken Galatasaray ise 52. sıradan 44. Sıraya yükseldi. Öte yandan Beşiktaş 105. sıradan 92. sıraya yükselirken, Trabzonspor ise 115. sıradan 117. sıraya düştü.