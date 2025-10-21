Fethiye’de bu yıl 25'ncisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, 22-26 Ekim günleri arasında gökyüzü tutkunlarını bir araya getirecek.

Farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katılacağı etkinlikte; yamaç paraşütü, wingsuit (yarasa adam), base jump (serbest düşüş), paramotor ve motorlu yamaç paraşütü gibi adrenalin dolu gösteriler sunulacak.

Festival süresince gün boyu devam edecek uçuşların yanı sıra akşamları dans, ışık gösterileri ve konserler de katılımcılarla buluşacak.

Festivalin çeşitli ülkelerden gelen sporcuları ağırlayacağını belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, şunları söyledi:

"ÖLÜDENİZ SEMALARINI ŞENLENDİRECEĞİZ"

"Ülkemizi yurt dışında tanıtan önemli fotoğrafların başında Ölüdeniz geliyor. Bin 965 rakımlı Babadağ, Türkiye'nin en seçkin turizm alanlarının ve yamaç paraşütü konusunda en önemli turizm yerlerinin başında yer alıyor. Yamaç paraşütü ve Ölüdeniz artık dünyada ayrılmaz bir bütün olarak tanınıyor. Ben iddia ediyorum ki dünyada başka hiç bir yerde buradaki gibi manzara ve uçuş parkuru yok. Şüphesiz ki bu tarz organizasyonlar bölgemizin marka değerini arttırarak, Fethiye’nin ülkemizin en önemli turizm cazibe merkezlerinden birisi olmasına katkı sağlıyor. Bölgedeki ilgili paydaşlarımız ile birlikte amacımız, Babadağ’ı Avrupa’nın ve dünyanın bir numaralı hava sporları merkezi haline getirmek. Böylece bölgemizi ve ülkemizi daha iyi tanıtmış olacağız. Beş gün sürecek etkinlik boyunca dünyaca ünlü Babadağ’ın 1700, 1800, 1900 rakımlı pistlerinden yapılacak yamaç paraşütü, akrobasi gösterileri, base jump, wingsuit ve paramotor uçuşları ile Ölüdeniz semalarını şenlendireceğiz. Gün boyu sürecek etkinliklerde konserler, dans ve ışık gösterileri ile harika bir atmosfer yaşatmayı hedefliyoruz. Tüm halkımızı ve yerli ya da yabancı ziyaretçilerimizi gökyüzünün eşsiz manzarası ve heyecan dolu gösterileriyle renklenecek bu görsel şölene davet ediyoruz."