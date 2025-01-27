Dünyanın en iyi hakemi Fenerbahçe - Galatasaray derbisine talip oldu

FIFA kokartı taşıyan Polonyalı hakem Szymon Marciniak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik derbiyi yönetmeye talip oldu.



TV100'den Ersin Düzen'in "Türkiye'den böyle bir davet gelse nasıl bakırsınız?" sorusuna Marciniak, "Böyle bir davet gelmeden, böyle bir gündem olmadan bir şey söylemek istemem." cevabını verdi.



Ersin Düzen'in "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yabancı hakem tarafından yönetilecek gibi duruyor. Siz düşünür müsünüz?" sorusuna ise "UEFA'da bir maç veya Polonya Ligi'nde derbi yoksa, ben de görevlendirilmeyeceksem ben tabii ki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapabilirim." cevabını verdi.



SON DÜNYA KUPASI FİNALİNİ YÖNETTİ



44 yaşındaki Polonyalı hakem Marciniak, Arjantin ile Fransa arasında Katar'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çaldı.



2009'da profesyonel hakemliğe başlayan ve 2011'den beri FIFA kokartı taşıyan Marciniak, 2018 UEFA Süper Kupası finalinde ve İstanbul'da Manchester City ile Inter araısnda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de görev aldı.

Szymon Marciniak, 2023 ve 2024 yıllarında Uluslar Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 'Dünyada Yılın Hakemi' seçildi.