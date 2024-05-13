Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var

9. PÃO DE QUEIJO

Brezilya'da popüler bir atıştırmalık ve kahvaltı yemeği olan küçük, fırında peynirli rulo veya peynirli çörektir. Brezilya'da ucuzdur ve genellikle ısıyı koruyan bir kap taşıyan satıcılar tarafından sokak kenarındaki tezgahlarda satılır . Aynı zamanda sanayileşmiş veya taze yapılmış bakkaliyelerde, süpermarketlerde ve fırınlarda da yaygın olarak bulunur.