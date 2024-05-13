Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var

1. BOUGATSA
Yunan mutfağına özgü milföy hamuru ile yapılan peynirli bir tatlıdır. İçine pudra şekeri konulur, içindeki muhallebi yerine sakız da kullanılır.
2. ROTI CANAI
Güneydoğu Asya'daki birçok ülkede, özellikle Brunei, Endonezya, Malezya, Singapur ve Tayland'da bulunan bir Hint gözlemesi çeşididir.
3. CHILAQUILES
Et suyu sosunda kaynatılmış kızarmış mısır tortilla cipslerinden oluşur.
4. NAN-E BARBARI
Barbari ekmeği, mayayla mayalanmış bir tür gözlemedir. En kalın yassı ekmeklerden biridir ve üzerine genellikle susam veya siyah kimyon tohumu eklenir.
5. ZELNIK
Bulgaristan'da ve Kuzey Makedonya'da yenen geleneksel bir hamur işidir . Beyaz peynir, yumurta , kuzukulağı , kızartılmış et, pırasa , taze soğan, mayalı buğday unu hamuru veya muhtemelen yufka katmanlarından oluşur.
6. KOMPLET LEPINJA
Krema, yumurta ve domuz eti ile yapılan bir Sırp ekmeğidir.
7. KRUVASAN
Fransız mayasıyla mayalanmış lamine hamurun kullanıldığı, tereyağlı bir hamur işidir. Türkçe "ay çöreği, hilâl açması" anlamına gelen Avusturya kökenli, kat kat ve hilâl şeklinde olan bir yiyecektir. Sadece tereyağıyla yapıldığı için açma ile farkı büyüktür. Genellikle yanında kahve ile tüketilir.
8. JIANBING
Kreplere benzeyen geleneksel bir Çin sokak yemeğidir
9. PÃO DE QUEIJO
Brezilya'da popüler bir atıştırmalık ve kahvaltı yemeği olan küçük, fırında peynirli rulo veya peynirli çörektir. Brezilya'da ucuzdur ve genellikle ısıyı koruyan bir kap taşıyan satıcılar tarafından sokak kenarındaki tezgahlarda satılır . Aynı zamanda sanayileşmiş veya taze yapılmış bakkaliyelerde, süpermarketlerde ve fırınlarda da yaygın olarak bulunur.
10. KATMER
Türk mutfağında ve Orta Asya'da yaygın olarak yapılan, hamurun yaklaşık 2 mm kalınlığında açılıp arasına yağ, haşhaş, tahin ya da antep fıstığı konulup 4-5 kez katlanarak saçta pişirilmesi ile elde edilen hamur işi yiyecektir.
11. MERCİMEK ÇORBASI
Ana malzemesi mercimek olan bir çorbadır; vejetaryen olabilir veya et içerebilir ve kabuklu veya kabuksuz kahverengi, kırmızı, sarı, yeşil veya siyah mercimek kullanabilir. Kabuğu ayıklanmış sarı ve kırmızı mercimekler pişerken parçalanarak koyu bir çorba olur.