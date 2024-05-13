Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var

Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TasteAtlas, her yıl farklı kategorilerde mutfakların 'en'lerini listeliyor. Bu kez de, dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi.
1/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 1

1. BOUGATSA

Yunan mutfağına özgü milföy hamuru ile yapılan peynirli bir tatlıdır. İçine pudra şekeri konulur, içindeki muhallebi yerine sakız da kullanılır.

2/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 2

2. ROTI CANAI

Güneydoğu Asya'daki birçok ülkede, özellikle Brunei, Endonezya, Malezya, Singapur ve Tayland'da bulunan bir Hint gözlemesi çeşididir.

3/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 3

3. CHILAQUILES

Et suyu sosunda kaynatılmış kızarmış mısır tortilla cipslerinden oluşur.

4/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 4

4. NAN-E BARBARI

Barbari ekmeği, mayayla mayalanmış bir tür gözlemedir. En kalın yassı ekmeklerden biridir ve üzerine genellikle susam veya siyah kimyon tohumu eklenir.

5/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 5

5. ZELNIK

Bulgaristan'da ve Kuzey Makedonya'da yenen geleneksel bir hamur işidir . Beyaz peynir, yumurta , kuzukulağı , kızartılmış et, pırasa , taze soğan, mayalı buğday unu hamuru veya muhtemelen yufka katmanlarından oluşur.

6/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 6

6. KOMPLET LEPINJA

Krema, yumurta ve domuz eti ile yapılan bir Sırp ekmeğidir.

7/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 7

7. KRUVASAN

Fransız mayasıyla mayalanmış lamine hamurun kullanıldığı, tereyağlı bir hamur işidir. Türkçe "ay çöreği, hilâl açması" anlamına gelen Avusturya kökenli, kat kat ve hilâl şeklinde olan bir yiyecektir. Sadece tereyağıyla yapıldığı için açma ile farkı büyüktür. Genellikle yanında kahve ile tüketilir.

8/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 8

8. JIANBING

Kreplere benzeyen geleneksel bir Çin sokak yemeğidir

9/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 9

9. PÃO DE QUEIJO

Brezilya'da popüler bir atıştırmalık ve kahvaltı yemeği olan küçük, fırında peynirli rulo veya peynirli çörektir. Brezilya'da ucuzdur ve genellikle ısıyı koruyan bir kap taşıyan satıcılar tarafından sokak kenarındaki tezgahlarda satılır . Aynı zamanda sanayileşmiş veya taze yapılmış bakkaliyelerde, süpermarketlerde ve fırınlarda da yaygın olarak bulunur.

10/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 10

10. KATMER

Türk mutfağında ve Orta Asya'da yaygın olarak yapılan, hamurun yaklaşık 2 mm kalınlığında açılıp arasına yağ, haşhaş, tahin ya da antep fıstığı konulup 4-5 kez katlanarak saçta pişirilmesi ile elde edilen hamur işi yiyecektir.

11/11
Dünyanın en iyi kahvaltılıkları açıklandı. Listede Türkiye’den 2 ürün var 11

11. MERCİMEK ÇORBASI

Ana malzemesi mercimek olan bir çorbadır; vejetaryen olabilir veya et içerebilir ve kabuklu veya kabuksuz kahverengi, kırmızı, sarı, yeşil veya siyah mercimek kullanabilir. Kabuğu ayıklanmış sarı ve kırmızı mercimekler pişerken parçalanarak koyu bir çorba olur.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Doğu Ekspresi’ne büyük talep. 2 ayrı rota oluşturuldu
Doğu Ekspresi’ne büyük talep. 2 ayrı rota oluşturuldu
'İstanbul’da anne olmak bile pahalı'. İPA raporu ortaya çıkadı
'İstanbul’da anne olmak bile pahalı'. İPA raporu ortaya çıkadı
Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi
Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi
Ucuz güneş gözlüklerinin büyük zararı
Ucuz güneş gözlüklerinin büyük zararı
Meteorolojiden 19 ile sarı kodlu uyarı: Ani sel, su baskını, yıldırım…
Meteorolojiden 19 ile sarı kodlu uyarı: Ani sel, su baskını, yıldırım…
Adıyaman'da köylüler tesadüfen buldu. Askeri helikopter bulunduğu yerden hemen aldı
Adıyaman'da köylüler tesadüfen buldu. Askeri helikopter bulunduğu yerden hemen aldı