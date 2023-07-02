Dünyanın en iyi plajları seçildi. Listede Türkiye'nin cennet köşesi de var

World of Statistics, dünyanın en iyi plajlarını açıkladı. Listenin zirvesinde Avustralya'dan Lucky Bay plajı yer alırken Türkiye'den de bir plaj yer alıyor. İşte dünyanın en iyi plajları...
Editör: Bengü Zorlu
1.LUCKY BAY
Lucky Bay, Batı Avustralya'nın güney kıyısında, Esperance'ın batısında, Cape Le Grand Ulusal Parkı'nda bulunan bir körfezdir. Parlak beyaz kumları ve turkuaz suları ile tanınan Lucky Bay, özellikle kuzeybatı kesiminde çocuklu aileler için uygundur.
2. ANSE SOURCE D'ARGENT
Karmaşık bir ada sahip olan plaj Anse Source d'Argent, Seyşeller takımadalarının bir parçası olan inanılmaz güzel Adası La Digue'de yer almaktadır. Plaj, beyaz kumla kaplıdır ve kıyıdaki suyun yoğun bir azür tonuyla geçtiği görülebilir.
3. SAKLI PLAJ (HİDDEN)
Marieta Adalarında, Puerto Vallarta'dan yaklaşık 20 deniz mili uzaklıkta cennet bir delikte dünyadan gizlenmiş bir şekilde bulunuyor.Hidden Beach (Saklı Plaj) ya da Playa de Amor (Aşıkları Plajı) diye anılıyor.
4. WHİTEHAVEN PLAJI
Avustralya'da Beyaz Cennet'in (Whitehaven Plajı) romantik adı ile olağanüstü güzel eşsiz kumsal var. Plaj, Whitsunday adasında bulunur ve 7 km'de adaya giren büyük bir lagün olur.
5. ONE FOOT PLAJI
One Foot Adası, Avustralya'nın Cook Adaları'na bağlı bir deniz tatili destinasyonu. Adada yer alan Aitutaki Lagünü özellikle dikkate değer bir doğa harikası. Burası, plaj avcısı sayılan balayı çiftleri tarafından da çoktan keşfedilmiş durumda.
6. TRUNK BAY
Trunk Bay ABD Virjin Adaları bölgesindeki 76 plajdan 2. sırada yer alır, Charlotte Amalie şehrinin merkezinden 17.4km uzaklıkta bulunmaktadır. Cruz Bay köyünün plajlarından biri olup, merkezinden sadece 3.7 km uzaklıktadır. Plaj, Kentsel bir alanda çok eşsiz bir manzarayla. Plajda büyüyen ağaçlar doğal bir gölge sağlar.
7. HONOPU PLAJI
Honopu Plajı, peri masalı plajlarından zengindir. Pitoresk Pali bölgesinin bulunduğu Kauai Adası'nda yer almaktadır. Bu tutarlı sahil şeridine kara yoluyla ulaşmak imkansızdır. Plaj, yüksekliği 365 metreye ulaşan inanılmaz güzel kayalarla çevrilidir.
8. REYNİSFJARA PLAJI
Reynisfjara simsiyah kumları ve çakılları ile biliniyor. Soğumuş lavların zaman içinde ufalanmasıyla burası siyah kum ve taşların oluşturduğu bir kumsala dönüşmüş. Kumsalda ayrıca yine lavların eseri olan devasa bazalt kolonlar bulunuyor. Bazalt kolonların arasında ise kocaman bir mağaranın girişi var. Ancak kumsalın sundukları bununla bitmiyor. Kıyıdan biraz açıkta, okyanusun ortasında, dalgaların dövdüğü devasa bazalt kayalıklar yükseliyor.
9. NAVAGİO PLAJI
Navagio Plajı, Yunanistan'ın batısında yer alan İyon Denizi'ndeki Zakintos adasının kuzeybatısında yer alan kayalık bir koy.
Buranın sahilinde batık bir gemi de yer almaktadır. Buraya ulaşmak için deniz yolu dışında bir seçenek bulunmamaktadır. Koyun en dikkat çeken özelliği incecik altın sarısı kumu ve gökyüzü mavisi suyun rengidir.
10. BALANDRA PLAJI
Meksika’da bulunan Balandra Plajı, berrak gök mavisi sulara sahip muhteşem bir lagünü çevreleyen ultra beyaz, yumuşak kumlara sahiptir. Bu büyülü ortam aynı zamanda yüzmesi kolay, gelgit düşükken bile yürümesi kolay, mantar şeklindeki eşsiz bir kayaya ev sahipliği yapıyor.
11. KAPUTAŞ PLAJI
Turkuaz denizi, kum ve çakıldan oluşan kumsalı ile sizleri kendine aşık edecek Kaputaş Plajı, Antalya'nın Kaş ilçesinde yer almaktadır. Kalkan'a 7 km uzaklıkta, Kaş'a ise 20 km uzaklıkta bulunan Kaputaş Plajı, turkuaz rengi denizi ve berraklığıyla sizleri büyüleyecek.