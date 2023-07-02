Dünyanın en iyi plajları seçildi. Listede Türkiye'nin cennet köşesi de var

8. REYNİSFJARA PLAJI

Reynisfjara simsiyah kumları ve çakılları ile biliniyor. Soğumuş lavların zaman içinde ufalanmasıyla burası siyah kum ve taşların oluşturduğu bir kumsala dönüşmüş. Kumsalda ayrıca yine lavların eseri olan devasa bazalt kolonlar bulunuyor. Bazalt kolonların arasında ise kocaman bir mağaranın girişi var. Ancak kumsalın sundukları bununla bitmiyor. Kıyıdan biraz açıkta, okyanusun ortasında, dalgaların dövdüğü devasa bazalt kayalıklar yükseliyor.