Dünyanın en iyi takımları listesi açıklandı! 3 Anadolu ekibinden dev sıçrayış

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024 sezon performanslarını baz alarak dünyanın en iyi futbol kulüplerini açıkladı. Süper Lig ekipleri ise sıralamada hem düşüşler hem de dikkat çeken yükselişlerle yer aldı. 166 basamak birden sıçrayan takım ise Türk futbolunun yeni gururu oldu.

FENERBAHÇE GERİLEDİ

Fenerbahçe, genel sıralamada 27. sırada yer alarak Türkiye'nin en üst sırasındaki temsilcisi oldu. Ancak sarı-lacivertliler geçen seneye göre 4 basamak geriledi. UEFA Konferans Ligi'ndeki performansına rağmen bu düşüş dikkat çekti.

GALATASARAY 12 BASAMAK YÜKSELDİ

Süper Lig'de 25. şampiyonlukla 5. yıldızı takmaya hazırlanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki başarılı performansının da etkisiyle 12 sıra yükselerek 40. basamağa yerleşti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa’daki istikrarını küresel sıralamaya da yansıttı.

TRABZONSPOR DA YÜKSELDİ

Bordo-mavili ekip, geçen sezonki dalgalı performansına rağmen 128. sıraya yükseldi ve tam 49 basamaklık bir sıçrama yakaladı. Bu gelişme, Trabzonspor’un yeniden Avrupa sahnesine dönme sinyali olarak yorumlandı.

KONYASPOR'UN YÜKSELİŞİ ŞAŞIRTTI

Listenin en dikkat çekici başarısı ise Konyaspor’a ait. Yeşil-beyazlılar, tam 133 sıra birden yükselerek 282. sıraya yerleşti. Bu büyük sıçrama, kulübün yeniden yapılanmasının ve teknik ekip değişimlerinin olumlu etkisi olarak değerlendirildi.

EYÜPSPOR VE GÖZTEPE DE ÜST SIRALARA TIRMANDI

Geçen sezon Süper Lig'e çıkan Eyüpspor ile Göztepe, uluslararası sıralamada aynı anda 53 sıra birden yükselerek 315. sıraya ortak oldu.

BAZI SÜPER LİG KULÜPLERİ GERİLEDİ

Her ne kadar bazı takımlar sıralamada yükseliş yakalasa da, Beşiktaş (88. sıra, 3 sıra geriledi), Başakşehir (116. sıra, 6 sıra geriledi) ve Alanyaspor (417. sıra, 79 sıra geriledi) gibi ekipler önemli düşüşler yaşadı. Bu sezon küme hattında bulunan Sivasspor ise tam 83 sıra gerileyerek 464. sıraya kadar düştü.

İşte dünyanın en iyi takımları listesinde ilk 10

1- REAL MADRID

2- BARCELONA

3- INTER (2 sıra yükseldi)

4- ARSENAL (4 sıra yükseldi)

5- LIVERPOOL (2 sıra yükseldi)

6- PARIS SAINT-GERMAIN (4 sıra yükseldi)

7- BAYERN MÜNİH ( 3 sıra geriledi)

8- BORUSSIA DORTMUND (3 sıra yükseldi)

9- BAYER LEVERKUSEN (6 sıra geriledi)

10- ATALANTA (4 sıra geriledi)

Süper Lig takımlarının sıralaması

27- FENERBAHÇE (4 sıra geriledi)

40- GALATASARAY (12 sıra yükseldi)

88- BEŞİKTAŞ (3 sıra geriledi)

116- BAŞAKŞEHİR (6 sıra geriledi)

128- TRABZONSPOR (49 sıra yükseldi)

282- SAMSUNSPOR (17 sıra geriledi)

282- KONYASPOR (133 sıra yükseldi)

315- EYÜPSPOR (53 sıra yükseldi)

315- GÖZTEPE (53 sıra yükseldi)

327- KASIMPAŞA (18 sıra geriledi)

327- GAZİANTEP FK (5 sıra yükseldi)

406- KAYSERİSPOR (74 sıra yükseldi)

417- ALANYASPOR (79 sıra geriledi)

449- ANTALYASPOR (43 sıra yükseldi)

464- SİVASSPOR (83 sıra geriledi)