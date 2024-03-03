Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi
Kaynak: Haber Merkezi
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi tatlılarını duyurdu. Listeye Türkiye'den 6 lezzet damga vurdu.
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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 1

Dünyanın en iyi tatlıları listesinde adeta Türkiye rüzgarı esti. Listede 9'uncu sırada Maraş dondurması, 17'nci sırada ise Antep baklavası bulundu. 23'üncü sırada da fıstıklı sarma yer aldı.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 2

Listede 27'nci sırada ise baklava yer alırken, 46'ncı sırayı irmik helvası, 51'inci sırayı da fırın sütlaç aldı..

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 3

1. Makroud el louse

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 4

Makroud el louse, klasik bir Cezayir tatlısıdır. İsmini "Makroud" kelimesinden alır, bu kelime Arapça'da "yuvarlak" anlamına gelir. Makroud el louse, genellikle kahverengi şeker, irmik, susam ve hurma püresi ile yapılır. Tatlı, genellikle kare veya dikdörtgen şeklinde kesilir ve ardından kızartılır. Daha sonra şekerli şurupla tatlandırılır ve servis edilir. Bu tatlı, özellikle Ramazan ve diğer özel günlerde Cezayir mutfağının önemli bir parçasıdır.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 5

2- Pastel de nata

Pastel de nata, Portekiz mutfağının ünlü bir tatlısıdır. Bu tatlı, ince ve kıtır hamurun içinde krema dolgusuyla yapılan bir tür yumuşak, kremsi tarttır. Pastel de nata, genellikle tarçın veya pudra şekeri ile süslenir ve sıcak veya soğuk olarak servis edilir. Bu tatlı, özellikle Portekiz'in Lizbon şehrinde popülerdir, ancak dünya çapında da birçok yerde bulunabilir. Geleneksel olarak kahvaltıda veya kahve molasında tüketilir, ancak herhangi bir zamanda lezzetli bir atıştırmalık olarak da tercih edilir.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 6

3- Pastel de Belém

Pastel de Belém, Portekiz'in en ünlü tatlılarından biridir ve Pastel de Nata'nın özel bir çeşididir. Pastel de Nata, genel bir terim olup, Pastel de Belém, bu terimin özel bir versiyonudur ve Belém bölgesinde yapılan orijinal versiyonudur.

Pastel de Belém, ince hamur kabuklarıyla doldurulan, vanilyalı krema dolgusu ile yapılan bir tatlıdır. Pastel de Belém'in özgün tarifi, Belém'deki (Lizbon'un yakınında bir semt) Antiga Confeitaria de Belém adlı pastanede sıkı bir şekilde korunmaktadır. Bu tatlılar, geleneksel olarak tarçın ve pudra şekeri ile süslenir ve sıcak veya soğuk olarak servis edilir. Pastel de Belém, ziyaretçilerin Portekiz'e özgü tatlıları tatmaları için popüler bir nokta haline gelmiştir.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 7

4- Petticoat Tails

Petticoat Tails, İskoçya'dan gelen geleneksel bir kurabiye tarifidir. Genellikle büyük, yuvarlak ve ince dilimlenmiş bir şekilde pişirilir. İngilizce ismi, tarifin kenarlarından etek kıvrımlarını andıran şeklinden gelir.

Bu kurabiyeler, genellikle basit malzemelerle yapılır: un, tereyağı, şeker ve bazen vanilya veya badem özü gibi lezzetli tatlandırıcılar eklenir. Hamur genellikle bir disk şekline getirilir, ardından kenarlarına bir desen vermek için çatalla hafifçe bastırılır. Pişirildikten sonra, kurabiyeler genellikle pudra şekeri ile süslenir ve soğumaya bırakılır.

Petticoat Tails, İskoçya'da geleneksel olarak özel günlerde veya çay saati atıştırmalığı olarak sunulur. Bu kurabiyelerin hafif tereyağı tadı ve gevrek dokusu, İskoç mutfağının sevilen bir parçası haline gelmiştir.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 8

5- Clotted Cream Ice Cream

Clotted Cream Ice Cream, İngiliz mutfağının bir lezzetidir ve geleneksel olarak İngiltere'nin Güney Batı bölgesinde, özellikle Cornwall ve Devon'da üretilen "clotted cream" denilen kalın kaymak kullanılarak yapılır.

Bu dondurma, genellikle süt, krema, şekeri ve bazen vanilya özü veya diğer lezzetlerle zenginleştirilmiş clotted cream kullanılarak yapılır. Clotted cream, sütün yavaşça kaynatılması ve ardından soğutulmasıyla elde edilen bir üründür. Dondurma karışımı dondurucuda dondurularak kremamsı bir yapı elde edilir.

Clotted Cream Ice Cream, zengin ve yoğun bir tatlıdır. İngiltere'de sıklıkla scone veya pastalarla servis edilir ve özellikle Cornwall ve Devon'da popüler bir lezzettir. Hem yerel halk hem de turistler tarafından keyifle tüketilir.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 9

6- Tiramisu

Tiramisu, İtalyan mutfağının en ünlü tatlılarından biridir ve dünya çapında çok popülerdir. Adı "tiramisù" İtalyanca'da "canlandırıcı" veya "kaldırıcı" anlamına gelir ve genellikle bir öğün sonrasında canlandırıcı bir lezzet olarak tüketilir.

Tiramisu, genellikle kahve ve likörle ıslatılmış pandispanya veya bisküvi tabanı ile kat kat yapılan bir tür tiramisu kreması ile yapılır. Tiramisu kreması genellikle mascarpone peyniri, yumurta sarısı ve şekerin karışımından oluşur. Tiramisu, genellikle kakao tozu veya rendelenmiş çikolata ile süslenir.

Tiramisu'nun tadı zengin, kremsi ve hafif tatlıdır. Taze yapıldığında en iyisi olan bu tatlı, genellikle özel yemeklerde veya kutlamalarda sunulur. Hem evde hem de restoranlarda sıkça yapılan ve sevilen bir tatlıdır.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 10

7- Krep

Krep tatlısı, ince ve yumuşak krep hamurunun çeşitli tatlı malzemelerle doldurularak veya üzerine serpilerek yapılan bir tatlıdır. Bu tatlı, genellikle kahvaltıda, atıştırmalık olarak veya hafif bir tatlı olarak tüketilir.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 11

8- Krem Brüle

Krem Brüle, Fransız mutfağının klasik tatlılarından biridir. Genellikle vanilya ile tatlandırılmış yumurta sarısı, krema ve şekerin karışımından yapılan bir kremayı içerir. Bu krem, genellikle küçük porsiyonluk cam veya seramik kaselerde pişirilir.

Krem Brüle'nin karakteristik özelliği, üzerine ince bir tabaka halinde şeker serpilip ardından bu şekerin ısı ile eritilerek karamel hale getirilmesidir. Bu işlem genellikle bir mutfak maçası veya özel bir krem brüle meşalesi kullanılarak yapılır. Karamel, tatlıyı servis etmeden önce soğuması için bırakılır ve üzerinde sertleşir, böylece üzerinde hoş bir çıtır tabaka oluşur.

Krem Brüle, genellikle özel yemeklerde veya restoranlarda sunulan şık bir tatlıdır. Sıcak karamel tabakası ve soğuk kremalı iç kısmıyla, tatlıyı yemek sırasında kontrastlı bir deneyim sunar.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 12

9- Maraş dondurması

Maraş dondurması, Türk mutfağının ünlü bir tatlısıdır ve özellikle Kahramanmaraş şehriyle özdeşleşmiştir. Maraş dondurması, geleneksel olarak salep (Orchis morio bitkisinden elde edilen doğal bir kök) ve damla sakızı ile yapılan özel bir dondurma çeşididir. Bu malzemelerin eklenmesi, dondurmanın daha yoğun ve elastik bir yapıya sahip olmasını sağlar.

Maraş dondurması, geleneksel olarak tahta kaşıkla karıştırılarak yapılan bir sürecin ardından elde edilir. Bu, dondurmaya kendine özgü yoğun ve pürüzsüz bir dokunuş kazandırır. Ayrıca, Maraş dondurması, diğer dondurmaların aksine erimeye daha dayanıklıdır, bu da sıcak havalarda tercih edilmesini sağlar.

Maraş dondurması genellikle farklı lezzetlerde sunulur, ancak geleneksel olarak vanilya, çikolata, fıstık gibi klasik dondurma çeşitlerine ek olarak, salep ve damla sakızı aromalı olanlar en popüler olanlardır. Ayrıca Maraş dondurması, genellikle üzerine çeşitli meyveler, çikolata sosu veya fındık gibi malzemelerle süslenerek servis edilir.

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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi 13

10- Dulce de leche

Dulce de leche, İspanyolca'da "sütün tatlısı" anlamına gelir ve Güney Amerika'nın birçok ülkesinde popüler bir tatlıdır. Temel olarak, süt ve şekerin yavaşça kaynatılması ve karamelize edilmesiyle elde edilir. Bu işlem sonucunda, koyu karamel renginde, yoğun ve kremamsı bir tatlı kıvamına sahip bir karışım elde edilir.

Dulce de leche, kendi başına bir tatlı olarak tüketilebileceği gibi, dondurmalar, kekler, pandispanyalar, kurabiyeler gibi çeşitli tatlı tariflerinde de kullanılır. Ayrıca ekmek, krepler veya waffle üzerine sürülebilir veya kahve ve çay gibi içeceklerle birlikte servis edilebilir.

Bu lezzetli tatlı, özellikle Arjantin, Uruguay, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde oldukça popülerdir. Ayrıca birçok farklı kültürde de benzer tatlılar bulunmaktadır; örneğin, karamelizasyon işlemi farklı şekillerde yapılarak Fransızca'da "confiture de lait" olarak bilinen bir versiyonu da vardır.

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