Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi

9- Maraş dondurması
Maraş dondurması, Türk mutfağının ünlü bir tatlısıdır ve özellikle Kahramanmaraş şehriyle özdeşleşmiştir. Maraş dondurması, geleneksel olarak salep (Orchis morio bitkisinden elde edilen doğal bir kök) ve damla sakızı ile yapılan özel bir dondurma çeşididir. Bu malzemelerin eklenmesi, dondurmanın daha yoğun ve elastik bir yapıya sahip olmasını sağlar.
Maraş dondurması, geleneksel olarak tahta kaşıkla karıştırılarak yapılan bir sürecin ardından elde edilir. Bu, dondurmaya kendine özgü yoğun ve pürüzsüz bir dokunuş kazandırır. Ayrıca, Maraş dondurması, diğer dondurmaların aksine erimeye daha dayanıklıdır, bu da sıcak havalarda tercih edilmesini sağlar.
Maraş dondurması genellikle farklı lezzetlerde sunulur, ancak geleneksel olarak vanilya, çikolata, fıstık gibi klasik dondurma çeşitlerine ek olarak, salep ve damla sakızı aromalı olanlar en popüler olanlardır. Ayrıca Maraş dondurması, genellikle üzerine çeşitli meyveler, çikolata sosu veya fındık gibi malzemelerle süslenerek servis edilir.