Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı. Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi

3- Pastel de Belém

Pastel de Belém, Portekiz'in en ünlü tatlılarından biridir ve Pastel de Nata'nın özel bir çeşididir. Pastel de Nata, genel bir terim olup, Pastel de Belém, bu terimin özel bir versiyonudur ve Belém bölgesinde yapılan orijinal versiyonudur.

Pastel de Belém, ince hamur kabuklarıyla doldurulan, vanilyalı krema dolgusu ile yapılan bir tatlıdır. Pastel de Belém'in özgün tarifi, Belém'deki (Lizbon'un yakınında bir semt) Antiga Confeitaria de Belém adlı pastanede sıkı bir şekilde korunmaktadır. Bu tatlılar, geleneksel olarak tarçın ve pudra şekeri ile süslenir ve sıcak veya soğuk olarak servis edilir. Pastel de Belém, ziyaretçilerin Portekiz'e özgü tatlıları tatmaları için popüler bir nokta haline gelmiştir.