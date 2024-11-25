Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul alan iki kardeşin başarı hikayesi

Sude ve Serra Yenilmez kardeşler, dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul alarak önemli bir başarıya imza attı. Koç Lisesi’nden birincilikle mezun olan Sude Yenilmez, Yale Üniversitesi’nden tam bursla kabul alıp burada Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini tamamladı. Şu anda New York’ta uluslararası bir şirkette hukuk analisti olarak çalışıyor. Serra Yenilmez ise Robert Kolej’den mezun olduktan sonra Imperial College London’a kabul edilerek burada Biyoloji Bilimler bölümünde eğitimine devam ediyor.

BAŞARIDA ANNENİN VE EĞİTİM YAKLAŞIMININ ROLÜ

Yenilmez kardeşlerin başarılarının temelinde anneleri Fatma Yenilmez’in büyük bir rolü bulunuyor. Aynı zamanda EduNeta’nın kurucusu olan Fatma Yenilmez, çocuklarına sadece akademik başarı değil, eleştirel düşünme ve stratejik bir yaklaşım kazandırmayı hedeflemiş. Gymnasium eğitimi almış bir astrofizikçi olan Fatma Yenilmez, klasik eğitim anlayışının dışına çıkarak çocuklarına disiplin, sorgulama ve özgüven aşılamış.

Sude Yenilmez, bu konuda şunları söylüyor: “Annemin eğitim anlayışı, sorgulama ve öğrenmeye dayalı bir temel üzerine kurulu. Bu alışkanlıklar, hayatımın her aşamasında bana rehberlik etti. Annem sayesinde başarılarımın temellerini daha çocuk yaşta attım.”

Serra Yenilmez ise annelerinin matematik öğretmeni olmasının avantajlarını şu sözlerle dile getiriyor: “Matematik en güçlü yanım oldu. Annem, bize sadece doğruyu değil, neden-sonuç ilişkisini düşünmeyi öğretti. Bu sayede akademik olarak güçlü bir altyapı kazandım.”

EDUNETA’NIN ETKİSİ

Fatma Yenilmez’in kurucusu olduğu EduNeta, Sude ve Serra Yenilmez kardeşlerin başarılarında kritik bir rol oynadı. EduNeta’nın yalnızca bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda bireysel gelişimi destekleyen bir platform olduğunu vurgulayan kardeşler, burada kazandıkları eleştirel düşünme ve strateji becerilerinin başarılarını pekiştirdiğini ifade ediyor.

Sude Yenilmez, “EduNeta’da sadece ders çalışmak değil, hatalarımızdan ders almayı öğrendik. Bu yaklaşım, beni LGS birinciliğinden Yale’e taşıdı,” derken, Serra Yenilmez de “EduNeta’da birey olarak görüldüm, fikirlerim önemsendi. Bu, özgüvenimi ve vizyonumu geliştirdi,” sözleriyle EduNeta’nın hayatlarındaki önemini anlatıyor.

FATMA YENİLMEZ’IN EĞİTİM VİZYONU

Fatma Yenilmez’in kurduğu EduNeta, yalnızca Yenilmez kardeşler için değil, pek çok öğrenci için ilham kaynağı olmuş bir eğitim merkezi. Disiplinli çalışma, eleştirel düşünme ve stratejik yaklaşımı merkezine alan bu sistem, öğrencilerin bireysel potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlıyor.

Fatma Yenilmez, eğitim vizyonunu şöyle açıklıyor: “Amacımız, öğrencileri sadece sınavlara değil, hayatın her alanına hazırlamak. Onları birer birey olarak görerek özgüvenlerini ve yeteneklerini geliştirmelerine destek oluyoruz.”

GENÇLERE İLHAM VERİYORLAR

Yenilmez kardeşler, başarı hikayeleriyle gençlere ilham kaynağı oluyor. Planlı çalışma, eleştirel düşünme ve kendini geliştirme konularında önerilerde bulunan kardeşlerden Sude, “Hayatta fark yaratmak için sürekli öğrenmeye ve gelişime açık olun,” derken, Serra, “Her yıl sınava girecekmiş gibi disiplinli çalışın ve çok yönlü olmaya gayret edin,” diyor.

İLHAM VEREN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Fatma Yenilmez’in rehberliğinde disiplinli bir eğitim anlayışıyla yetişen Sude ve Serra Yenilmez kardeşler, Türkiye’nin en iyi liselerinden başlayıp Yale ve Imperial College London gibi dünyanın en iyi 2. üniversitesine uzanan bir başarı hikayesi yazdı. Bu hikaye, hem aile desteğinin hem de kararlılıkla çalışmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.