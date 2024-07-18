Dünyanın en iyisi seçildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Dünyanın en iyisi seçildi

İstanbul Havalimanı, Amerika merkezli seyahat dergisi Travel and Leisure tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi.

İstanbul Havalimanı, dünyanın önde gelen seyahat ve turizm dergilerinden Travel and Leisure tarafından düzenlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde okurların oylarıyla birinci seçildi.

İstanbul Havalimanı, 95,79 puan alarak bu prestijli ödülü kazanırken, ödül töreni New York'ta gerçekleştirildi ve ödülü İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan aldı.

Mehmet Büyükkaytan, törende yaptığı konuşmada, seyahatin herkes için benzersiz bir deneyim olduğunu ve İstanbul Havalimanı olarak bu deneyimi yolcuların ihtiyaçlarına göre şekillendirerek kusursuz bir hizmet sunduklarını belirtti. Özellikle yolcu memnuniyetini ön planda tuttuklarını vurgulayan Büyükkaytan, bu başarıda çalışma arkadaşlarının büyük katkısının olduğunu ifade etti.

Travel and Leisure dergisinin okurları tarafından yapılan araştırmada havalimanları, erişim kolaylığı, check-in işlemleri, güvenlik, yeme-içme seçenekleri, alışveriş olanakları ve tasarım gibi kriterler üzerinden değerlendirildi. İstanbul Havalimanı, bu kriterlerdeki başarısıyla diğer dünya çapındaki rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

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