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  • Tarkan'ın İzmir konserinin izleyicisi sayısı belli oldu. Dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden biri olarak tarihe geçt

Tarkan'ın İzmir konserinin izleyicisi sayısı belli oldu. Dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden biri olarak tarihe geçti

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan, iki milyonu geçen seyirci sayısıyla tarihe geçti.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 14:25
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Dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden biri olarak tarihe geçti. Tarkan'ın İzmir konserinin izleyicisi sayısı belli oldu.

Tarkan'ın İzmir konserinin izleyicisi sayısı belli oldu. Dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden biri olarak tarihe geçti
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Tarkan’ın 9 Eylül İzmir konseri, iki milyonu aşkın seyirci sayısıyla, gelmiş geçmiş tüm ücretsiz açıkhava konserleri arasına girdi.

Konser dünyanın en kalabalık 5. açıkhava konseri olarak tarihe geçti.

Listede ilk sırada Jean-Michel Jarre'nin Moskova ile Rod Stewart'ın Rio de Janerio konserleri yer aldı. İki konseri de 3 milyon 500 bin kişiden fazla kişi takip etti. 

İkiliyi Jorge Ben Jor'un 3 milyondan fazla kişinin izlediği Rio de Janeiro konseri takip etti. Dördüncü sırada ise yine Jean-Michel Jarre'ın Paris konseri yer aldı. Konseri 2 milyon 500 bin kişiden fazla takip etti.


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Kemal
10.09.2022 14:55
İki milyon sayısı şehirlerin kurtuluş günleri kutlanmasın diyenlere iyi cevap olmuştur.Çok zorlarına gitmiştir.  
 
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