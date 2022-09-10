Tarkan'ın İzmir konserinin izleyicisi sayısı belli oldu. Dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden biri olarak tarihe geçti

Tarkan’ın 9 Eylül İzmir konseri, iki milyonu aşkın seyirci sayısıyla, gelmiş geçmiş tüm ücretsiz açıkhava konserleri arasına girdi.

Konser dünyanın en kalabalık 5. açıkhava konseri olarak tarihe geçti.

Listede ilk sırada Jean-Michel Jarre'nin Moskova ile Rod Stewart'ın Rio de Janerio konserleri yer aldı. İki konseri de 3 milyon 500 bin kişiden fazla kişi takip etti.

İkiliyi Jorge Ben Jor'un 3 milyondan fazla kişinin izlediği Rio de Janeiro konseri takip etti. Dördüncü sırada ise yine Jean-Michel Jarre'ın Paris konseri yer aldı. Konseri 2 milyon 500 bin kişiden fazla takip etti.





