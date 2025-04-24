Dünyanın en karmaşık saati piyasaya sunuldu

Vacheron Constantin, 270 yıllık üretim mirasının ardından, saati yalnızca bir zaman ölçme aracı olarak değil, astronomik, kronografik ve çanlı sistemlerle birleştirerek benzersiz bir eser ortaya koydu. “Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication – La Premiere” adı verilen saat, 41 komplikasyon ve 1.521 parçadan oluşuyor. Bu saat, yalnızca 14,99 mm kalınlığında ve her yönüyle ustalığın zirvesini temsil ediyor.

Saat, üç farklı zaman dilimini aynı anda gösterebilen ilk bilezik saattir: sivil, güneş ve yıldızlar arası zaman. Bunun yanı sıra, güneşin hareketini, günün uzunluğunu ve doğum-şafak zamanlarını gösteren bir dizi karmaşık işlevi birleştiriyor. Ayrıca, saatin arka yüzü, gökyüzündeki yıldızların hareketini takip etmek için devrimsel bir mekanizma içeriyor.

Saatin tasarımında, her bileşen, modern estetiği vurgulamak için titizlikle işlenmiş. Kullanıcıların yalnızca saati değil, gökyüzündeki zamanı da izlemesine olanak tanıyor. Vacheron Constantin, bu saati sekiz yıl süren bir çalışma sonucu tek bir saat ustasının elinden çıkardı.