Dünyanın en karmaşık yarış yelkenlisi IMOCA 60

İki kişilik yarış teknesi İMOCA 60 son yıllardaki değişikliklerle iyice karmaşık hale geldi ama ilgi de arttı. Dört kişilik ekiplerin yarışabileceği şekilde modifiye edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyanın en karmaşık yarış yelkenlisi IMOCA 60

Adını Uluslararası Tek Gövdeli Açık Sınıf Birliği'nden alan İMOCA 60 dünyanın en karmaşık yarış yelkenlisi adıyla anılıyor. 18 Metre boyundaki yelkenli 5 metre eninde, 29 metrelik bükülebilir direğiyle denizde büyük nam salıyor.

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İMOCA 60'LARIN ÖZELLİKLERİ

70 Yıl önce ortaya çıkan 'hydrofoil' Türkçe karşılığı yok ama su kızağı diye anılıyor. 80'li yıllarda duraklama dönemine giren su kızağı yöntemi 1990’ların ortasında Yves Parlier’in yeni Finot tasarımı teknesi Aquitaine Innovation suya indirildiğinde dönebilir kanat direk ilk defa bir tek gövdeliye uygulanmış.

Sınıf kurallarının kısıtlamaları gereği teknelerin tasarımında bazı trendler olsa da teknelerin arma tipleri üzerinde aynı kısıtlamaların olmaması yüzünden bir çok farklı arma uygulanıyor.

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UZUN GÜVERTE GURCATALARI

Bu direk üzerindeki yükü dağıtmak amacıyla güverteden teknenin dışına doğru uzanmış uzun güverte gurcataları bulunuyordu. Yapı, bumbanın da tam direk dibinden çıkmasıyla gurcataya dışarı doğru bir basınç uygulayarak düşen yükü hafifletiyordu.

Günümüzde ise bu sistem nerdeyse IMOCA 60’ların yarısında farklı uygulamalarla kullanılır oldu.

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RÜZGAR ÜSTÜNE BÜKÜLEBİLİR DİREK

Rüzgarüstüne bükülebilir direk (canting mast) 90’larda, Sodebho’nun kazandığı Transat Jacques Vabre zaferinden sonra, yasaklandığından bu yana IMOCA 60’ların direklerinde yapılan en uçuk uygulama Brian Thompson’un son Vendee Globe’da kullandığı Pindar’da yapıldı.

Devasa, rotasyon özellikli, güverte gurcatalı kanat direk monte edildiğinde, direğin altında gurcatalları ve baş ıstralyayı kontrol eden hidrolik pistonlar bulunuyordu. Bu sayede direğin açısı yelken yaparken önemli ölçüde değiştirilebiliyor.

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HAVAYA GÖRE TEKNE SEÇİMİ

İMOCA 60'larda her türlü deniz ve hava şartına maruz kaldığını yelkencilerin tekne tasarımı sırasında bir seçim yapmak zorunda olduğu kaydediliyor.

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TASARIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İMOCA 60'larda geçtiğimiz yıllarda gövde tasarımlarında kritik değişikliklere gidildi. Eskiden dalgaları yaran sivri prova yerine mavna tipi pruva olarak adlandırılan teknelerin ön kısmı tombullaştırıldı. Böylece teknenin dalgaların üzerinde kalması sağlanmış oldu. İMOCA 60'lar en çok ilgiyi ise Fransızlar gösteriyor.

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