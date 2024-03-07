Dünyanın en kirli 10 şehri belli oldu

6- Dakka - Bangladeş
Dhaka, Bangladeş'in başkenti ve en büyük şehirlerinden biri olup, kirlilik sorunlarıyla mücadele etmektedir. Şehirdeki kirlilik sorunlarının ana nedenleri şunlar olabilir:
Hava kirliliği: Dhaka, yoğun nüfusu ve artan endüstrisiyle hava kirliliği sorunuyla karşı karşıyadır. Araç emisyonları, sanayi tesislerinden kaynaklanan atıklar ve inşaat faaliyetleri gibi faktörler, şehirdeki hava kalitesini olumsuz etkiler.
Trafik sıkışıklığı: Dhaka, yoğun trafik sıkışıklığı ile bilinir. Yetersiz trafik yönetimi ve altyapısı, şehirde uzun süren trafik sıkışıklıklarına ve araçların egzoz emisyonlarına yol açar, bu da hava kirliliğini artırır.
Atık yönetimi: Dhaka'da atık yönetimi sorunları ciddidir. Yetersiz çöp toplama ve geri dönüşüm altyapısı, sokaklarda çöp birikmesine ve çevre kirliliğine neden olabilir. Açık alanlarda yakılan çöp de hava kirliliğini artırabilir.
Su kirliliği: Dhaka, Buriganga Nehri'nin kıyısında yer alır ve su kirliliği sorunlarına maruz kalır. Endüstriyel atıklar, evsel atıklar ve tarım ilaçları gibi faktörler, nehir suyunun kirlenmesine ve içme suyu kaynaklarının tehlikeye girmesine neden olabilir.
Hızlı kentsel genişleme: Dhaka, hızla büyüyen bir kenttir ve plansız kentsel genişleme, çevre sorunlarını artırabilir. Plansız yapılaşma, yeşil alanların kaybı ve çevresel dengenin bozulması gibi sorunlara yol açabilir.