Dünyanın en kötü tatlısı. Ekşi Sözlük yazarları isimlerini tek tek yayınladı

Ekşi Sözlük yazarları dünyadaki en kötü tatlıların neler olduğunu açıkladı. İşte birbirinden farklı tatlılar...
Özellikle çay saatlerinde vazgeçilmez bir tat, tatlı çeşitleridir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca türde tatlı vardır.
Hamur işi yapılan tatlılar kadar birkaç malzeme ile de yapılan tatlılar vardır. Türkiye’nin vazgeçilmez tatlılarından biri de baklavadır.
Dünyanın en kötü tatlıları Ekşi Sözlük’te gündem oldu. Ekşi Sözlük yazarları dünyanın en kötü tatlılarını seçti.
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