Dünyanın en meşhur timsahı 110 yaşında öldü

Dünyanın en büyük tutsak timsahı olarak bilinen Cassius, Avustralya'da yaşamını yitirdi. 5,48 metre uzunluğundaki dev timsah, Marineland Melanesia Timsah Habitatı tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ekim'den bu yana sağlığında belirgin bir düşüş yaşamıştı. Devasa ağırlığı bir tonun üzerinde olan Cassius, ölümüne rağmen doğa ve vahşi yaşam tutkunlarının hafızasında uzun yıllar yer edinecek.

Yaşını Aşan Bir Timsah

Green Island’da Cairns turizm şehrine yakın bir konumda yer alan Marineland Melanesia’da yaşamını sürdüren Cassius, 1987’de Kuzey Bölgesi’nden buraya taşınmıştı. Kuzey Bölgesi'nde turizmin önemli bir parçası olan timsahların en ünlülerinden biri olan Cassius, vahşi doğada yaşayan bir timsahın normal yaşam süresini aşarak istisnai bir ömür geçirdi. Tesis yetkilileri, Cassius'un ölümünü “kalplerimizde her zaman yaşayacak” sözleriyle duyurdu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na Giriş

Cassius, dünyanın en büyük tutsak timsahı unvanını 2013 yılında Filipinler'deki 6,17 metre uzunluğundaki Lolong'un ölümü sonrası Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı. Doğal ortamda hayatta kalma mücadelesine devam eden timsahların aksine, Cassius tutsak olarak geçirdiği uzun yıllar boyunca rekorunu korudu. Guinness tarafından onaylanan bu unvan, onu dünya çapında tanınır hale getirdi.

Timsah Turizminin Simgesi

Avustralya'nın kuzeyinde timsahlar turizm için büyük bir çekim merkezi oluştururken, Cassius gibi devasa timsahlar bu ilginin en büyük kaynaklarından biri haline geliyor. Marineland Melanesia’da hem turistlerin hem de doğa meraklılarının yoğun ilgisini çeken Cassius, 36 yıldır burada yaşıyordu. Timsah, yalnızca bir doğa harikası değil aynı zamanda yaşadığı bölgede bir simge haline gelmişti. Cassius’un ölüm haberi, özellikle Avustralya’da geniş bir üzüntü dalgasına yol açtı.

Cassius'un ölümünün ardından Marineland Melanesia Timsah Habitatı’nda onun mirası ve hatıraları canlı tutulacak. Bu benzersiz yaratık, yalnızca bir timsah değil, bölge halkı ve ziyaretçiler için bir sembol olarak hatırlanacak.