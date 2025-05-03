InterNations tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu. Türkiye'den sadece 1 şehir listeye girebildi.

Yurt dışında yaşayanların değerlendirmeleriyle şekillenen en misafirperver şehirler listesi belli oldu. InterNations tarafından yapılan kapsamlı araştırmada, katılımcılardan bulundukları şehirlerde ne kadar sıcak karşılandıkları, yerel halkın arkadaş canlılığı ve yeni arkadaşlıklar kurmanın kolaylığı gibi başlıklarda puanlama yapmaları istendi.

Araştırma kapsamında dünyanın dört bir yanındaki 53 şehir sıralamaya girerken, Türkiye'den yalnızca 1 şehir listeye dahil edildi. Ancak Türkiye'den listeye giren şehrin sıralaması pek iç açıcı değil.

Anket sonuçlarına göre en misafirperver şehir unvanı İspanya’nın Malaga kentine gitti. Onu Mexico City (Meksika), Alicante (İspanya), Valencia (İspanya) ve Ras Al Khaimah (Birleşik Arap Emirlikleri) izledi. Listede İspanya’dan dört şehir ilk beşe girmeyi başarırken, Orta Doğu ve Asya şehirleri de öne çıktı.

1.Malaga, İspanya

2.Mexico City, Meksika

3.Alicante, İspanya

4.Valencia, İspanya

5.Ras Al Khaimah, BAE

6.Bangkok, Tayland

7.Madrid, İspanya

8.Panama City, Panama

9.Nairobi, Kenya

10.Muscat, Oman

11.Dubai, BAE

12.Riyad, Suudi Arabistan

13.Melbourne, Avustralya

14.Abu Dabi, BAE

15.Doha, Katar

16.Auckland, Yeni Zelanda

17.Kuala Lumpur, Malezya

18.Dublin, İrlanda

19.Sydney, Avustralya

20.Lizbon, Portekiz

21.Hong Kong, Hong Kong

22.New York, ABD

23.Brüksel, Belçika

24.Barselona, İspanya

25.Jeddah, Suudi Arabistan

26.Singapore, Singapur

27.Roma, İtalya

28.Varşova, Polonya

29.Tokyo, Japonya

30.Amsterdam, Hollanda

31.The Hague, Hollanda

32.Londra, İngiltere

33.Istanbul, Türkiye

34.Milan, İtalya

35.Genova, İsviçre

36.Toronto, Kanada

37.Budapeşte, Macaristan

38.Kopenhag, Danimarka

39.Luxembourg City, Lüksemburg

40.Paris, Fransa

41.Dusseldorf, Almanya

42.Viyana, Avusturya

43.Prag, Çekya

44.Vancouver, Kanada

45.Stockholm, İsveç

46.Oslo, Norveç

47.Basel, İsviçre

48.Köln, Almanya

49.Zürih, İsviçre

50.Frankfurt, Almanya

51.Berlin, Almanya

52.Hamburg, Almanya

53.Münih, Almanya