Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye sıralamadaki yeri ise...

Kaynak: Gerçek Gündem
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye sıralamadaki yeri ise...

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan 2024 Dünya Mutluluk Raporu'nun istatistikleri açıklandı. Rapor, dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkelerini ortaya koyarken, Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan 2024 Dünya Mutluluk Raporu'nun istatistikleri belli oldu. Rapor, dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkelerini ortaya koyarken, Türkiye'nin listedeki yeri de dikkat çekti.

Dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri belli oldu. Mutluluk oranı, farklı ülkelerde insanların ne kadar mutlu hissettiklerini anlamak, mutluluğa katkıda bulunan faktörleri belirlemek, eğilimleri izlemek ve uygun politikalar oluşturmak için hazırlanan mutluluk endeksleri genellikle ortalama yaşam süresi, sosyal destek, özgürlük, yolsuzluk algısı, kişi başına düşen GSYİH gibi faktörlerin kullanılmasıyla hesaplanıyor.

2020-2022 arasındaki üç yıllık ortalamaya dayanan mutluluk sıralamasında Türkiye, 137 ülke arasında 106. sırada yer aldı. 2012’den bu yana Türkiye’nin bu endeksten aldığı puanlar incelendiğinde, yıllar içerisinde Türkiye’nin mutluluk düzeyinin düşme eğilimine girdiği, düzenli olarak azaldığı ve adım adım en mutsuz ülkeler arasında zirveye yanaştığı saptandı.

Yine rapora göre, Türkiye’de yaşamın mutsuzlaşmasının birkaç önemli sebepleri arasında yaşanan ekonomik kriz, politik atmosfer, hükümete güven eksikliği, iç karışıklıklar, geleceğe dair belirsizlik, komşu ülkelerde gerilim gösteriliyor. Türkiye, en mutsuz ülkeler arasında yer alırken, en mutsuz 5 ülke Afganistan, Lübnan, Botsvana, Yemen ve Ruanda olarak paylaşıldı.

1: Finlandiya

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2: Danimarka

3: İzlanda

4: İsrail

5: Hollanda

6: İsveç

7: Norveç

8: İsviçre

9: Lüksemburg

10: Yeni Zellanda

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