UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, “dünyanın en pahalı baharatı” safranın erken çiçeklenmesiyle hareketlendi. Yazın kurak geçmesi nedeniyle ağustosta geciken safran soğanı ekimi, ekimde soğuyan hava ve yağışlarla canlandı.

3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan safran, kanser, astım, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi gelmesiyle biliniyor. Avrupa Birliği’nce coğrafi işaret tescilli bu “milli bitki”, ilçenin turizmine de büyük katkı sağlıyor.

Yukarıçiftlik köyünde 25 dönümde üretim yapan İsmail Yılmaz, “Havalar erken soğudu, yağışlar safranı canlandırdı. Çiçeklenme kasım ortasına kadar sürecek,” dedi. Kilosu 450 bin TL’yi bulan safranın fiyatı, rekolteye göre sezon sonunda netleşecek.

Uzmanlar, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre yüzde 20 artabileceğini öngörüyor. Önümüzdeki hafta düzenlenecek Safran Festivali, yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.