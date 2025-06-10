Dünyanın en pahalı dizisi 106 ülkede zirvede

Amazon’un Prime Video platformunda yayınlanan The Rings of Power dizisi, ikinci sezonuyla birlikte 106 ülkede birinci sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı. FlixPatrol adlı analiz platformuna göre dizi, 29 Ağustos 2024'te yayınlanan yeni sezonunun ardından sadece üç gün içinde 68 ülkeyi daha zirveye taşıdı.

İlk sezonu 2022’de başlayan ve beş sezon sürmesi planlanan bu yapım, bölüm başına yaklaşık 200 milyon dolar harcanarak televizyon tarihinin en pahalı dizisi unvanını taşıyor. Toplam maliyetin 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Dizinin başarısı eleştirileri gölgede bırakmış değil. Özellikle ikinci sezonda yer alan bir ork anne ve yavrusu sahnesi, J.R.R. Tolkien’in orijinal evrenine sadık kalınmadığı gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepki aldı. Benzer tepkiler, ilk sezonda Galadriel karakterinin alışılmışın dışında yansıtılmasıyla da gündeme gelmişti.

Amazon, izlenme sayıları ya da abone artışlarıyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınırken, dizi küresel platformlarda hâlâ büyük ilgi görüyor.