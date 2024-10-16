Dünyanın en pahalı maddesi açıklandı! Bir gramı 4.7 milyar lira

Oxford Üniversitesi bünyesindeki bilim adamları tarafından geliştirilen Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren, dünyanın en pahalı maddesi olarak tanımlandı. Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren'in 1 gramı 106 milyon sterlin yani günümüz rakamları ile 4.7 milyar lira değerindi.

Oxford, birçok kişinin bilmediği Nitrojen Atom Tabanlı ile ilgili bir açıklama yaptı.

"TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ ONA BAĞLI"

Bir gramına biçilen fiyatın 106 milyon sterlin olan Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren adlı maddenin dünyanın en pahalı maddesi olduğu belirlendi. Bu açıklama ile birlikte birçok kişi Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren'in ne işe yaradığını merak etmeye başladı. Bilin adamlarına göre Endohedral Fulleren, teknolojinin geleceğini tamamen değiştirebilecek bir madde...

CEP TELEFONLARINA İNDİRGENECEK

Bilim adamları, bu yeni materyalin, son derece hassas atomik saatler üretme olasılığının oldukça heyecan verici olduğunda birleşiyor.

Geleneksel atomik saatler genellikle oda büyüklüğünde olup atomların titreşimlerini kullanarak zamanı ölçerken, Oxford'daki ekip geliştirdikleri bu teknolojiyle atomik saatleri cep telefonlarına sığabilecek boyutlara indirmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Bilim adamları bu yeni maddenin özellikle sürücüsüz araçlar için büyük bir devrim yapacağını belirtiyor.

Şu anda GPS sistemleri birkaç metreye kadar hassasiyet sağlanıyor olsa da bu da otonom araçların güvenli sürüşü için yeterli bulunmuyor. Ancak, mini atomik saatlerle bu hassasiyet milimetrelere kadar indirilebilecek.

Böylece, otonom araçlar tünellerde veya zayıf GPS sinyali alanlarında dahi güvenli bir şekilde izlenebilir hale gelebilecek ve sürüş kontrolü daha güvenli olacak.

Bu konuda çalışmalar tüm hızıyla sürse de Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren'ın günlük hayatımıza girmesi için birkaç yıl süreceği belirtiliyor. Maddenin kullanılması ile birlikte cep telefonlarında taşınabilir atomik saatlerin kullanılması mümkün olacak ve yer tespiti ve navigasyon gibi alanlarda büyük değişimlere yol açacak.