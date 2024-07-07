Dünyanın en pahalı oyuncusu Milli Takım'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en pahalı oyuncusu Milli Takım'da

Alman yayıncı RTL'de spiker Wolff Fuss Milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu ile ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

Ay Yıldızlılar çeyrek finalde 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 kaybederek EURO 2024'e veda etti.

Türkiye ile Hollanda arasında oynanan mücadelenin uzatma dakikasında, savunma oyuncusu Ferdi Kadıoğlu (24), Elftal'in kontra atağını engelledi.

RTL yorumcusu Wolff Fuss (48), Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusunu coşkuyla övdü.

Fuss yıldız futbolcuyu "son düdükte dünyanın en pahalı oyuncusu" olarak tanımladı.

Fenerbahçe'nin parlayan yeteneği Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki dikkat çekici oyunuyla futbol arenasında adından söz ettirdi.

Avusturya ile yapılan maçta sergilediği mükemmel performansla izleyenlerin takdirini kazanan Kadıoğlu, turnuvanın gözde oyuncuları arasında yerini aldı.

Sahada gösterdiği etkili oyun, top hakimiyeti ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla turnuva istatistiklerinde öne çıkan Kadıoğlu, Türkiye'nin çeyrek final başarısında önemli bir faktör oldu.

İlgili Haberler
Eski İl Müdürü Barış Alper Yılmaz'ı hedef aldı: Bakanlık'tan açıklama geldi
Son Haberler
Eski İl Müdürü Barış Alper Yılmaz'ı hedef aldı: Bakanlık'tan açıklama geldi Gündem
Eski İl Müdürü Barış Alper Yılmaz'ı hedef aldı: Bakanlık'tan açıklama geldi
Ev sahipleri dikkat. Bu süreyi geçirenleri yüklü ceza bekliyor Ekonomi
Ev sahipleri dikkat. Bu süreyi geçirenleri yüklü ceza bekliyor
Emekliler dikkat! SGK'dan kritik adım geldi Gündem
Emekliler dikkat! SGK'dan kritik adım geldi
Hayallerimizi çalan 3 adam: Montella, Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop Spor
Hayallerimizi çalan 3 adam: Montella, Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop
Cemal Enginyurt yenilgiyi Erdoğan'a yıktı: Ben dedim gitme diye Gündem
Cemal Enginyurt yenilgiyi Erdoğan'a yıktı: Ben dedim gitme diye
Hakan Çalhanoğlu hüngür hüngür ağladı Spor
Hakan Çalhanoğlu hüngür hüngür ağladı