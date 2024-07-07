Dünyanın en pahalı oyuncusu Milli Takım'da

Ay Yıldızlılar çeyrek finalde 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 kaybederek EURO 2024'e veda etti.

Türkiye ile Hollanda arasında oynanan mücadelenin uzatma dakikasında, savunma oyuncusu Ferdi Kadıoğlu (24), Elftal'in kontra atağını engelledi.

RTL yorumcusu Wolff Fuss (48), Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusunu coşkuyla övdü.

Fuss yıldız futbolcuyu "son düdükte dünyanın en pahalı oyuncusu" olarak tanımladı.

Fenerbahçe'nin parlayan yeteneği Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki dikkat çekici oyunuyla futbol arenasında adından söz ettirdi.

Avusturya ile yapılan maçta sergilediği mükemmel performansla izleyenlerin takdirini kazanan Kadıoğlu, turnuvanın gözde oyuncuları arasında yerini aldı.

Sahada gösterdiği etkili oyun, top hakimiyeti ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla turnuva istatistiklerinde öne çıkan Kadıoğlu, Türkiye'nin çeyrek final başarısında önemli bir faktör oldu.