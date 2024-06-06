Dünyanın en pahalı yemekleri belli oldu. Fiyatları dudak uçuklatıyor

Dünyanın dört bir yanından gelen enfes lezzetler, sadece tadıyla değil, aynı zamanda etiket fiyatlarıyla da dudak uçuklatıyor. İşte dünyanın en pahalı yemekleri:

ALMAS HAVYARI

İran'ın Hazar Denizi'nde nadir bulunan beluga mersin balığının yumurtalarından elde edilen Almas havyarı, altın kaplamalı tenekelerde sunuluyor ve kilogramı yaklaşık 25.000 dolara kadar çıkabiliyor. Bu havyar, hem nadir bulunmasından hem de özel saklama koşullarından dolayı bu kadar değerli.

İTALYAN BEYAZ TRÜF MANTARI

Piedmont bölgesinde yetişen ve trüf köpekleri veya domuzlar aracılığıyla toplanan bu nadir mantar türü, kilogramı 7.000 ila 10.000 dolar arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Beyaz trüf mantarları, benzersiz aromalarıyla lüks restoranlarda tercih ediliyor.

FLEURBURGER 5000

Las Vegas'taki bir restoranda servis edilen bu hamburger, wagyu bifteği, foie gras ve nadir trüf mantarı sosuyla hazırlanıyor. 5.000 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken bu lezzet, malzemelerinin nadirliği ve kalitesiyle ön plana çıkıyor.

LOUİS XIII PİZZA

İtalya'nın Salerno kentinde yapılan bu pizza, üç çeşit nadir havyar, Norveç yengeci, organik bufalo ve Avustralya pembe tuzu ile hazırlanıyor. 12.000 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken bu pizza, hazırlanması için 72 saat gerektiriyor.

YUBARİ KRAL KAVUNU

Japonya'da yetiştirilen bu kavunlar, özel tekniklerle mükemmel tat ve şekle sahip olmaları için yetiştiriliyor. Nadir bulunan bu kavunlar, 2019'da yapılan bir müzayedede 45.000 dolara satılmıştı.

ZİLLİON DOLLAR LOBSTER FRİTTATA

New York'taki bir restoranda sunulan bu omlet, sevruga havyarı ve taze ıstakoz içeriyor. 2.000 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken bu omlet, lüks malzemeleri ve şık sunumuyla gurmelerin favorisi.

FROZEN HAUTE CHOCOLATE

25.000 dolarlık fiyat etiketiyle dünyanın en pahalı tatlısı unvanına sahip olan Frozen Haute Chocolate, lüks bir mücevherat markasıyla işbirliği içinde geliştirilmiş bir lezzet olarak öne çıkıyor.