Dünyanın en tehlikeli denizleri nereler? İşin uzmanları anlatıyor...

Dünya üzerindeki denizler, hem güzellikleri hem de tehlikeleri ile dikkat çekti. Bazı denizler, doğal koşulları ve deniz canlıları nedeniyle insan hayatı için ciddi riskler taşımakta.

İşte dünyanın en tehlikeli denizlerinden bazıları ve bu denizlerin tehlikeleri hakkında bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...

Drake Geçidi- Drake Geçidi, Antarktika ile Günney Amerika'nın Cape Horn'ı arasında yer alır ve yaklaşık 800 kilometre genişliğinde. Bu deniz, fırtınaları ve tehlikeli akıntılarıyla ünlü. Bilim insanlarına göre, Drake Geçidi'nin akıntıları ve fırtınaları, denizcilikte büyük bir risk oluşturur.

Meteoroloji uzmanları, bu bölgedeki rüzgarların ve dalgaların, denizciler için büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı. Scientific American dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, bu geçitteki dalgaların yüksekliği 30 metreye kadar çıkabilmektedir. Bu durum, gemilerin batma riskini artırdı.

Bermuda Şeytan Üçgeni- Bermuda, Porto Riko ve Florida'nın güney ucunda yer alır ve 1,3 milyon kilometrekarelik bir alandır. Bu bölgede, gizemli gemi enkazları ve kayıplar bulunur. Bilim insanları, bu denizdeki metan gazı baloncuklarının gemilerin batmasına neden olabileceğini öne sürdü.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)'ya göre, bu alanda meydana gelen ani fırtınalar ve güçlü akıntılar, deniz kazalarının başlıca nedenlerindendir. Uzmanlar, bu bölgedeki manyetik anomali ve hava koşullarının, gemilerin ve uçakların kaybolmasına yol açabileceğini belirtmekte.

Günney Çin Denizi- muson mevsimlerinde şiddetli tropikal fırtınalar ve tayfunlarla bilinir. Bu deniz, seyahat eden gemiler için oldukça tehlikeli. Akıntılar ve batık resifler, denizcilikte büyük bir tehdit oluşturur.

Bering Denizi- Rusya ve Alaska arasında yer alır ve yıllar boyunca birçok can kaybına sebep olan denizlerden biridir. Deniz buzu ve tehlikeli hava desenleri, bu bölgedeki denizcilik faaliyetlerini zorlaştırır.

Karadeniz- Geleneksel olarak denizcilikte zorluklarla bilinir. Gelen gelen derinlikleri ve şiddetli fırtınalar, denizcilikte büyük bir risk oluşturur. Bilim insanları, Karadeniz'in denizcilikteki zorluklarının, deniz buzu ve hava desenleriyle bağlantılı olduğunu belirtir.

Doğu Çin Denizi- Tayfunlar ve kaya sahilleriyle bilinir. Bu deniz, denizcilikte büyük bir tehdit oluşturur. Bilim insanları, Doğu Çin Denizi'nin denizcilikteki zorluklarının, deniz buzu ve hava desenleriyle bağlantılı olduğunu belirtir.

Çin Meteoroloji İdaresi, bu denizdeki fırtınaların, gemiler için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, bu bölgedeki yoğun deniz trafiği, kazaların ve çarpışmaların sıklığını artırmakta. Bu denizde her yıl yüzlerce deniz kazası meydana gelmekte.

Aden Körfezi- Yemen ve Somali arasında yer alır ve korsan saldırılarıyla bilinir. Gemilerin fidye kaçırılması, bu bölgedeki denizcilik faaliyetlerini son derece zorlaştırır. Bilim insanları, Aden Körfezi'nin denizcilikteki zorluklarının, deniz buzu ve hava desenleriyle bağlantılı olduğunu belirtir.

Alaska Körfezi- Sert hava koşulları ve buz dağıntılarıyla bilinir. Bu deniz, denizcilikte büyük bir risk oluşturur. Bilim insanları, Alaska Körfezi'nin denizcilikteki zorluklarının, deniz buzu ve hava desenleriyle bağlantılı olduğunu belirtir.

Pasifik Okyanusu- Pasifik Okyanusu, dünyanın en geniş ve tehlikeli okyanuslarından biridir. Bu okyanus, denizcilikte büyük bir risk oluşturur. Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun denizcilikteki zorluklarının, deniz buzu ve hava desenleriyle bağlantılı olduğunu belirtir.