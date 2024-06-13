Dünyanın en tehlikeli hapishanesinden görüntüler geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en tehlikeli hapishanesinden görüntüler geldi

El Salvador’da binlerce suç örgütü lideri ve çete üyesinin olduğu cezaevinden yeni görüntüler geldi. Dünyanın en tehlikeli hapishanesi olarak bilinen dev cezaevindeki mahkumların yüzlerindeki ve vücutlarının çeşitli yerlerindeki dövmeler dikkat çekti.

Dünyanın en tehlikeli hapishanesi olarak bilinen El Salvador’daki Terörle Mücadele Merkezi’nden yeni görüntüler geldi. Çok sayıda suç örgütü lideri ve üyesinin kaldığı cezaevine yeni mahkumlar nakledildi.

Binlerce tehlikeli suçlunun bulunduğu cezaevinden yeni görüntüler geldi. Görüntülerde yüzleri ve vücutlarının çeşitli yerlerinde dövmeler bulunan mahkumların sadece beyaz şortlarla cezaevine getirildikleri görülüyor.

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Bazı fotoğraflarda saçları tıraşlı erkekler elleri arkadan bağlı bir vaziyette otobüse doluşurken diğerlerinde de mahkumların yerlere oturtularak bekletildiği görülüyor.

Ülkedeki en tehlikeli çetelerden olan MS-13 ve Barrio 18'in çok sayıda üyesinin burada tutulduğu kaydedildi.

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, mahkumların nakledildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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PİRİNÇ, MAKARNA VE RAFADAN YUMURTA VERİYORLAR

Ülkenin lideri Nayib Bukele'nin terörle mücadele ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 yıl önce açtığı merkezde mahkumlara pirinç, makarna ya da rafadan yumurta verildiği belirtildi.

İnsan hakları grupları, mega hapisahaneyi “insan hakları kara deliği” olarak nitelendiriyor.

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