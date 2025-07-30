Dünyanın en tehlikeli hastalığını bitirecek hayvan bulundu! Covid ve Sars’ta da etkili oldu: Türkiye’de 800 bin, dünyada 65 milyon hasta var

Yeni bir çalışma, lamaların şizofreni tedavisinde umut vadettiğini gösteriyor. Şizofreni, ciddi bir beyin rahatsızlığı olup bireylerin gerçekliği çarpık algılamalarına yol açar. Güney Amerika kökenli bu evcil, yünlü hayvan, hastalığın tedavisine destek olabilir.

Fransız araştırmacılar, lama antikorlarından “nanobody” adını verdikleri küçük bir antikor parçası geliştirdiklerini duyurdu. Bu nanobody, beyindeki sinirsel aktiviteyi düzenleyen bir nörotransmiteri aktive edebiliyor.

Nörotransmiterler, sinir hücreleri arasında mesaj ileten kimyasal moleküllerdir.

COVID VE SARS’TA DA ETKİLİYDİ

Lama antikorlarının geçmişte Covid ve SARS benzeri virüslerle mücadelede etkili olduğu kanıtlanmıştı.

Fonksiyonel Genomik Enstitüsü’ndeki bilim insanları, bu molekülü damar veya kas yoluyla enjekte ettiklerinde, molekülün kan-beyin bariyerini aşarak beyin reseptörlerine ulaştığını gözlemledi. Bu bariyer, beyni zararlı maddelerden koruyan yoğun bir hücre katmanıdır.

FARELERDE İKİ FARKLI TEST

Araştırmacılar, fareler üzerinde yapılan iki ayrı deneyde nanobody’lerin etkisini inceledi ve bilişsel bozuklukların düzeldiğini saptadı.

Tek bir enjeksiyonla bilişsel işlevlerde iyileşme gözlendi ve bu etkinin bir hafta devam ettiği belirtildi.

Şimdi, bu bulguların şizofreni tedavisinde yeni bir yol açıp açmayacağını belirlemek için klinik çalışmalar yapılacak.

Dünyada 60-65 milyon, ülkemizde ise 600 binden fazla şizofreni hastası olduğu tahmin ediliyor.

ŞİZOFRENİ HASTALIĞI NEDİR? NASIL OLUŞUR, TEDAVİSİ VAR MI?

Şizofreni, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen ciddi bir ruhsal rahatsızlıktır. Psikoz (gerçeklikten kopuş), halüsinasyonlar, sanrılar, düzensiz düşünce ve davranışlar, sosyal çekilme gibi belirtilerle tanımlanır. Genellikle 15-35 yaş arasında başlar, ancak her yaşta görülebilir. Toplumda %1 oranında rastlanır ve cinsiyetler arasında eşit dağılım gösterir.

NASIL OLUŞUR?

Şizofreninin kesin nedeni bilinmese de birden fazla faktörün birleşimiyle ortaya çıktığı düşünülüyor: Genetik Faktörler: Ailede şizofreni öyküsü riski artırır. Tek yumurta ikizlerinde birinde varsa, diğerinde risk yüzde 50’ye yakındır.

Beyin Kimyası ve Yapısı: Dopamin ve serotonin dengesizlikleri, beyin bölgelerindeki (prefrontal korteks, hipokampus) yapısal ve işlevsel sorunlar şizofreniyle ilişkilidir.

Çevresel Faktörler: Anne karnında enfeksiyon, yetersiz beslenme, stres, doğum komplikasyonları veya ergenlikte madde kullanımı (özellikle esrar) riski yükseltir.

Psikososyal Faktörler: Yoğun stres, travma veya sosyal izolasyon, genetik yatkınlığı olanlarda hastalığı tetikleyebilir.

Şizofreni, bu faktörlerin karmaşık etkileşimiyle oluşur ve genellikle stresli bir olay sonrası belirtiler belirginleşir.

BELİRTİLERİ

Şizofreni belirtileri üç ana grupta incelenir: Pozitif Belirtiler: Gerçeklikten kopuş. Halüsinasyonlar (en çok işitsel; olmayan sesler duyma), sanrılar (perseküsyon, büyüklük, kontrol sanrıları), düzensiz düşünce ve konuşma.

Negatif Belirtiler: Normal işlev kaybı. Duygusal tepkisizlik, sosyal çekilme, motivasyon eksikliği, konuşma ve hareketlerde azalma.

Bilişsel Belirtiler: Hafıza, dikkat ve problem çözme zorlukları.

TEDAVİSİ VAR MI?

Şizofreni tamamen iyileşmez, ancak uygun tedavilerle belirtiler kontrol altına alınabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Tedavi multidisipliner bir yaklaşımla yürütülür: İlaç Tedavisi: Antipsikotikler (risperidon, olanzapin) halüsinasyon ve sanrıları azaltır. Yeni nesil ilaçlar yan etkileri hafifletir. Yan etkiler (uyuşukluk, kilo alımı, titreme) doktor gözetiminde yönetilir.

Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi (BDT) belirtilerle başa çıkmayı öğretir. Aile terapisi ve sosyal beceri eğitimi destek sağlar.

Psikososyal Destek: Rehabilitasyon programları, iş ve sosyal becerileri geliştirir. Destek grupları sosyal izolasyonu azaltır.

Yaşam Tarzı ve Destek: Stres yönetimi, düzenli uyku, sağlıklı beslenme belirtileri hafifletir. Madde kullanımından kaçınmak çok önemlidir.