Dünyanın en temiz 10 ülkesi belli oldu

Dünyanın en temiz 10 ülkesi belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan 2024 Çevresel Performans Endeksi'ne göre, dünyanın en temiz 10 ülkesi belirlendi.

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Dünyanın en temiz 10 ülkesi belli oldu 1

Endeks, temiz su kaynaklarına erişim, hava kalitesi, atık yönetimi ve sanitasyon gibi faktörleri değerlendirerek ülkelerin çevresel performansını sıralıyor.

Temizlik, insanların sağlığı ve uzun ömürlülüğü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Temiz su kaynaklarına sahip olmak, sağlıklı bir yaşam sürmek için temel bir gerekliliktir.

Aynı şekilde, etkili atık yönetimi ve hijyenik sanitasyon tesislerinin mevcudiyeti de yaşam kalitesini iyileştirebilir ve toplumun sağlık durumunu olumlu yönde etkileyebilir.

Yüksek kirlilik seviyelerine sahip ülkelerde, bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranları ciddi bir sorun teşkil ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bulaşıcı olmayan hastalıklar dünya genelinde meydana gelen ölümlerin %74'ünü oluşturuyor.

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Dünyanın en temiz 10 ülkesi belli oldu 2

Günümüzde, dünyada yaşayan insanların sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürmeleri için temizlik standartlarının iyileştirilmesi hayati önem taşıyor. Temiz su kaynaklarına erişim, hava kalitesi, atık yönetimi gibi çevresel faktörler, yaşam kalitesini belirleyen temel unsurlardır.

Çevresel Performans Endeksi (EPI), Yale ve Columbia üniversiteleri ile Dünya Ekonomik Forumu iş birliğiyle geliştirilmiş bir ölçüt olarak dünya genelinde 180 ülkenin çevresel performansını değerlendiriyor. Bu endeks, ülkelerin çevresel duyarlılıklarını ve temizlik konusundaki politikalarını değerlendirerek, küresel çapta çevre koruma çabalarına rehberlik ediyor.

EPI, iklim değişikliğinin azaltılması, hava kalitesi, sanitasyon ve içme suyu, ağır metaller, katı atık, su kaynakları, tarım, balıkçılık, hava kirliliği, ormanlar, biyolojik çeşitlilik ve yaşam alanı gibi 11 farklı kategoride toplam 40 parametreyi ölçerek ülkelerin çevresel performansını değerlendiriyor.

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Dünyanın en temiz 10 ülkesi belli oldu 3

İşte EPI'nin 2024 yılı son raporuna göre dünyanın en temiz ülkeleri listesi...

1. Estonya

Baltık Denizi'ne yakın küçük bir Avrupa ülkesi olan Estonya, dünyanın en temiz ülkesi olarak derecelendirildi. EPI 2024 raporunda 75,3 puan aldı.

Yeşilliği, tatlı su kaynakları, temiz havası ve suyu nedeniyle en üst sırada yer aldı.

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2. Lüksemburg

Listedeki ikinci ülke Lüksemburg; EPI 2024 raporunda 75 puan aldı. Sanitasyon, içme suyu kalitesi ve atık su arıtımında yüksek puan aldı.

Lüksemburg aynı zamanda kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu, dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor.

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3. Almanya

Almanya, dünyanın en temiz ülkeleri listesinde 74.6 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bunun başlıca nedeni ise su ve hava kalitesinin yüksek olması.

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4- Finlandiya

Finlandiya listede dördüncü sırada yer alıyor; dünyanın en mutlu ülkesi olması hiç de şaşırtıcı değil; zira mükemmel hava kalitesi, su kalitesi ve birinci sınıf eğitim sistemiyle dünyada yaşanacak en iyi yerlerden biri.

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5. İngiltere

Birleşik Krallık, temizliği, hava kalitesi ve kirlilik seviyelerini göz önünde bulundurduğunuzda yaşamak için dünyanın en iyi ülkelerinden biridir. Sıkı çevre düzenlemeleri nedeniyle EPI 2024 raporunda 72,7 puan aldı.

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6. İsveç

İsveç, dünyada yaşanacak en iyi yerlerden biri olarak kabul edilir, gezegendeki en iyi kalitede su ve havaya sahiptir. Mükemmel sanitasyon tesislerine ve azaltılmış emisyonlara sahip.

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7. Norveç

Norveç dünyanın en güzel ülkelerinden biri ve şüphesiz dünyanın en temiz ülkelerinden biri. Raporda 70 puan aldı ve listede 7. sırada yer aldı.

Norveç, yüksek hava kalitesine, temiz içme suyuna, yeşilliğe ve mükemmel deniz yaşamına sahip.

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Dünyanın en temiz 10 ülkesi belli oldu 10

8. Avusturya

Avusturya, Avrupa kıtasında güzel bir ülke ve aynı zamanda dünyanın en temiz ülkelerinden biri. Yeşilliklerle, mükemmel içme suyu tesisleriyle ve hava kirliliği ve atık yönetimi konusunda en katı standartlarla dolu.

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9. İsviçre

İsviçre dünyanın en güzel ülkelerinden biridir ve ayrıca dağları, çikolataları, peyniri, saatleri ve finansal hizmetler sektörüyle ünlüdür. Sanitasyon ve içme suyu kalite standartlarında yüksek puanlar alır. Ayrıca bol miktarda yaban hayatı ve yeşilliğe sahip.

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Dünyanın en temiz 10 ülkesi belli oldu 12

10. Danimarka

Danimarka, dünyanın en temiz ülkelerinden biri olan bir diğer Avrupa ülkesidir. Atık su yönetimi, sanitasyon, deniz koruma alanları ve ağır metaller alanlarında yüksek puanlar alır.

Danimarka, sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğini önleme konusunda en katı standartlara sahip ülkedir.

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