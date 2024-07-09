Dünyanın en temiz 10 ülkesi belli oldu

Endeks, temiz su kaynaklarına erişim, hava kalitesi, atık yönetimi ve sanitasyon gibi faktörleri değerlendirerek ülkelerin çevresel performansını sıralıyor.

Temizlik, insanların sağlığı ve uzun ömürlülüğü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Temiz su kaynaklarına sahip olmak, sağlıklı bir yaşam sürmek için temel bir gerekliliktir.

Aynı şekilde, etkili atık yönetimi ve hijyenik sanitasyon tesislerinin mevcudiyeti de yaşam kalitesini iyileştirebilir ve toplumun sağlık durumunu olumlu yönde etkileyebilir.

Yüksek kirlilik seviyelerine sahip ülkelerde, bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranları ciddi bir sorun teşkil ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bulaşıcı olmayan hastalıklar dünya genelinde meydana gelen ölümlerin %74'ünü oluşturuyor.