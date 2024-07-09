Dünyanın en temiz 10 ülkesi belli oldu

Günümüzde, dünyada yaşayan insanların sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürmeleri için temizlik standartlarının iyileştirilmesi hayati önem taşıyor. Temiz su kaynaklarına erişim, hava kalitesi, atık yönetimi gibi çevresel faktörler, yaşam kalitesini belirleyen temel unsurlardır.
Çevresel Performans Endeksi (EPI), Yale ve Columbia üniversiteleri ile Dünya Ekonomik Forumu iş birliğiyle geliştirilmiş bir ölçüt olarak dünya genelinde 180 ülkenin çevresel performansını değerlendiriyor. Bu endeks, ülkelerin çevresel duyarlılıklarını ve temizlik konusundaki politikalarını değerlendirerek, küresel çapta çevre koruma çabalarına rehberlik ediyor.
EPI, iklim değişikliğinin azaltılması, hava kalitesi, sanitasyon ve içme suyu, ağır metaller, katı atık, su kaynakları, tarım, balıkçılık, hava kirliliği, ormanlar, biyolojik çeşitlilik ve yaşam alanı gibi 11 farklı kategoride toplam 40 parametreyi ölçerek ülkelerin çevresel performansını değerlendiriyor.