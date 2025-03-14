Dünyanın en ünlü metal grupları İstanbul'a geliyor

Türkiye'de metal müziğin ünlü gruplarını bir araya getiren Dark Sun Festivali, 1-2 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek. Festivalde; Brezilyalı thrash metal efsanesi Sepultura ve Hollandalı senfonik metal grubu Epica sahne alacak.

Dark Sun Festival, 1-2 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek. Festivalin ilk gününde Sepultura, Radical Noise ve Helak grupları konser verecek. İkinci gün ise Epica, Myrkur ve Knight Errant grupları sahne alacak.

Organizasyonun biletleri 19 Mart Çarşamba günü saat 12.00'de satışa sunulacak.